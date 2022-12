Erika Jurinová: Vianočná večera má u nás deväť chodov

Pre županku Eriku Jurinovú sú Vianoce príležitosťou k intenzívnejšiemu tráveniu času s rodinou.

O Vianociach hovorí ako o ideálnych sviatkoch, keď môže na chvíľu spomaliť a využiť každú chvíľu na kontakt s rodinou a blízkymi. Pre žilinskú županku Eriku Jurinovú majú vianočné sviatky duchovný a kresťanský rozmer. Uchováva rodinné tradície, ku ktorým patrí večera zložená s deviatich chodov. Nevynechá polnočnú omšu, ale ani susedské koledovanie a vinšovanie.

Platí aj u vás na úrade, že čím bližšie sú Vianoce, tým je pracovný rytmus hektickejší?

Naša práca je náročná z hľadiska času i povinností počas celého roka a poznáme to každý, že s blížiacim sa koncom roka sa pracovné povinnosti hromadia a stupňujú. Uzavreli sme piate volebné obdobie a začali nové, máme za sebou prvé pracovné zasadnutie zastupiteľstva. Na sviatočnú atmosféru však nezabúdame a snažíme sa ju priniesť aj na úrad. Blížiace sa Vianoce nám vo vestibule úradu pripomína vyzdobený stromček, ktorý nám darovala jedna z našich stredných škôl a výstava vianočných výrobkov a dekorácií od klientov z našich zariadení sociálnych služieb, ktorí ich tvoria v rámci terapií. Môžete sa prísť na ňu pozrieť do 9. januára.

Kedy si začnete uvedomovať, že sa blížia Vianoce?

Súvisí to aj s predvianočným zhonom, prípravami, zháňaním darčekov, upratovaním a zrýchľujúcim sa kolotočom povinností. No a je tu aj advent, kedy vnímam čaro radostného očakávania. Vždy sa veľmi teším na Vianoce, na stíšenie, ktoré s nimi prichádza, na tradície, na blízkych, na rodinu, na stretnutia a na to, že je nám dopriate si spoločne užívať sviatočné chvíle.

Ako si doma navodzujete sviatočnú atmosféru?

Nakoľko mám množstvo pracovných povinností aj takto ku koncu roka, tak doma netrávim veľa času. No, keď sa mi podarí byť doma a prídu aj deti, tak si radi pustíme vianočnú hudbu či uvaríme punč. Tieto chvíle ma dokonale naladia na vianočnú atmosféru.

Kontrast predvianočného zhonu a stíšenia, ktoré príde na Štedrý večer, je v každej rodine vždy výrazný. Akú podobu má u vás 24. december?

Máme zaužívané tradície a tie sa snažím udržať. Pre našu rodinu sú Vianoce spojené so slávením narodenia Ježiša Krista v spoločenstve rodiny, priateľov a v kostole. Celý štedrý deň sa nesie v znamení striedmosti, ale aj príprav na štedrovečernú večeru. Čiže sa u nás vyvára, vypeká a všetci sa spolu tešíme z tohto jedinečného času, keď sa môžeme zastaviť a vychutnať si tento sviatočný čas spoločne.

Udržali ste si nejaké tradičné vianočné rituály?

Niečo áno, niečo nie. Napríklad už neomotávame okolo nôh stola reťaz, ale čo nám ostalo je hádzanie hrachu do rohov izby. Obidva tieto zvyky boli a sú symbolom jednoty rodiny. Počas Štedrého dňa dodržiavame pôst a venujeme sa prípravám na slávnostnú večeru, ktorá má u nás deväť chodov.