Balón na ceste do stratosféry s prvým UNIZAnautom

ŽILINA. Študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) riešia vývoj vesmírnych technológii vo vlastnej réžii. V stredu 7. decembra 2022 testovali palubný počítač, ktorý má ambiciózny cieľ – navigovať raketu na orbitu zeme.

Pri príležitosti 70. výročia od založenia UNIZA vypustili spolu s balónom aj prvého UNIZAnauta. Symbolický model UNIZAnauta vložil do krabičky s palubným počítačom Ján Čelko, rektor UNIZA.

Krabička s UNIZAnautom, elektronikou, kamerou a anténou odštartovala svoj let balónom 7. decembra 2022 a po viac ako 5 hodinovom lete dopadla, aj z dôvodu silného prúdenia vzduchu, za hranicami Slovenska.

Sonda poslala správu o pristáti na Ukrajine. Okrem GPS polohy, atmosférického tlaku a akcelerometrov zaznamenala aj nezvyčajne vysokú teplotu -25 °C v 15 km výške. Ďalšie údaje sú zaznamenané na SD karte, dostupné budú až po vyzdvihnutí sondy.

Jedinečnosťou riešenia je krabička vytvorená technológiou 3D tlače a použitie SMS správ ako záložného komunikačného kanálu. Po hodine letu sonda zisťuje svoju letovú hladinu - ak je menej ako 3km, začne svoju polohu odosielať cez SMS správy.

„Hlavnou formou komunikácie je rádiové vysielanie, no jeho kvalita je závislá na priamej viditeľnosti medzi sondou a pozemnou stanicou. Preto je sonda vybavená sekundárnou mobilnou komunikáciou. Takto chceme zabezpečiť stabilitu vysielania aj v prípade pádu do lesa alebo do úzkej kotliny,“ povedal Peter Sýkora z FEIT UNIZA.

Študenti a zamestnanci FEIT UNIZA sa rozhodli pre vývoj letového počítača, ktorý by zabezpečil potrebnú navigáciu rakety. Na vývoj počítača slúžia práve stratosférické balóny. Ich let je pomalší, netreba ho riadiť a navigačná časť počítača sa vyvíja jednoduchšie. Študenti paralelne pracujú aj na projekte Kryochladiča pre skvapalňovanie plynov, čo je potrebný krok k vývoju raketového motora pre kvapalné palivo.

Vesmírne projekty potrebujú širokú škálu odborníkov a nadšencov z akademického prostredia. Študentom z FEIT UNIZA pomáhala Katedra leteckej dopravy FPEDAS UNIZA s legislatívou a princípmi lietania.

„Vítaná je aj pomoc z fakulty bezpečnostného inžinierstva - pri práci s nebezpečnými látkami. Pri návrhu a výrobe rakety môžu byť nápomocní aj študenti alebo zamestnanci strojníckej fakulty. Najbližším cieľom je poslanie ďalšieho balóna s novým komplexnejším systémom, 3. formou komunikácie, systémom samo-prasknutia a opravou nájdených chyb,“ doplnil Peter Sýkora z FEIT UNIZA.

Tím nadšencov, odborníkov a študentov z FEIT UNIZA bude z nameraných hodnôt publikovať vedecké výstupy. Okrem samotných hodnôt môže byť výstupom aj unikátne spracovanie a úspešne vytvorený palubný počítač. Projekt stratosférického balónu je časťou vesmírnych aktivít univerzity, ktoré sú zamerané na vytvorenie vesmírneho programu na UNIZA.