Prišiel nedávno, no už patrí k top strelcom mužstva. Róbert Varga strelil Žiaru hetrik

V 12-gólovej prestrelke mali navrch Žilinčania.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti zvíťazili v 21. kole Slovenskej hokejovej ligy na domácom ľade na Žiarom nad Hronom 8:4. Diváci si v dvanásťgólovej prestrelke prišli na svoje a v treťom domácom dueli Vlkov v rade videli druhú výhru.

Slovenská hokejová liga - 21. kolo

Góly a asistencie: 3. Macek (Jakubík), 9. Bečka (Pišoja, Šidlík), 15. Varga (Růžička, Romančík), 16. Varga (Melcher), 21. Tibenský (Melcher, Macek), 36. Koyš (Pacalaj, Melcher), 50. Varga (Kluka, Šidlík), 57. Melcher - 5. Šeliga (Domaev, Valent), 17. Fekiač (Jakúbek, Kolenič), 26. Kolenič (Pač, Fekiač), 37. Giertl (Jakúbek, Demiters). Vylúčení: 6-6. Rozhodovali: Rojík, Lesay, Staššák, Drblík.

VLCI ŽILINA: Romančík, Šidlík, Nahálka, Kluka, Halama, Varga - Růžička, Pacalaj, Koyš, Mráz, Hovorka - Sloboda, Pišoja, Melcher, Tibenský, Krajč - Pobežal, Hajas, Macek, Bečka, Jakubík.

HK MŠK INDIAN ŽIAR NAD HRONOM: Petrík - Pač, Kobolka, Jakúbek, Fekiač, Kolenič - Demiters, Lopejský, Václav, Giertl, Kraut - Gabri, Nádašdi, Tatár, Halama, Trnka - Šeliga, Domaev, Valent.

Ostatné výsledky: Trnava - Skalica 6:5 pp, Brezno - Martin 1:3, Modré krídla Slovan - Humenné 1:5, Dubnica - Topoľčany 3:5, Levice - Považská Bystrica 5:4.

Ako padli góly:

2:29 - Jednému z hráčov Žiaru vypichol puk Jakubík, prihral Macekovi a ten strelou z prvej nedal Petríkovi šancu

4:19 - Strelou švihom prekonal Romančíka Šeliga

8:41 - Po pravej strane ušiel Pišoja, ktorý ideálnou prihrávkou našiel Bečku, ktorý zasunul puk do odkrytej bránky za presúvajúceho sa Petríka

14:12 - Po pravej strane ušiel hosťujúcej obrane Varga a puk poslal do ľavého horného rohu

15:19 – A druhý Vargov gól, tentoraz prekonal Petríka strelou pomedzi nohy

16:11 - Gólové hody pokračovali ďalej, puk za Romančíkov chrbát dostal Fekiač

20:41 – Hneď v úvode druhej časti strelil piaty gól Vlkov Tibenský

25:53 - Hostia sa v štvorminútovej presilovke rozostavili v pásme, odrazený puk sa dostal ku Koleničovi, na ktorého strelu bol Romančík bezmocný

35:46 - Šiesty domáci gól strelil Koyš, keď si z úniku vychutnal Petríka bekhendom

36:53 - O ďalšiu minútu hostia opäť znížili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Giertla

49:18 - Po Klukovej prihrávke poslal puk do poloprázdnej bránky Varga a skompletizoval hetrik

56:37 - Na hosťujúceho brankára sa v úniku rútil Melcher, no bol faulovaný a rozhodca nariadil trestné strieľanie, ktoré Melcher premenil strelou popod Petríkove nohy

V zápase Žiliny a Žiaru nad Hronom videli prítomní diváci až dvanásť gólov. Vlci zvíťazili v gólovej prestrelke nad Indiánmi 8:4. Do streleckej listiny sa na domácej strane zapísalo až šesť rôznych strelcov – Matej Macek, Patrik Bečka, Jozef Tibenský, Patrik Koyš, Peter Melcher a hetrikový Róbert Varga.

„Myslím si, že výsledok hovorí za všetko, bolo to ako na hojdačke. V ofenzíve sme hrali vynikajúco, čo sme potvrdili ôsmimi strelenými gólmi. V defenzíve sa však vyskytli systémové či individuálne chyby, ktoré sa budeme snažiť do budúcna odstrániť, aby sme dostávali menej gólov,“ zhodnotil výhru nad Žiarom trojgólový strelec.

Do streleckej listiny sa zapísal v časoch 14:12, 15:19 a 49:18. „Pri prvom góle ma veľmi peknou krížnou prihrávkou našiel Rüžička, išiel som sám na brankára a puk som poslal pod brvno. Pri druhom góle som išiel do situácie jeden na jedného. Puk sa dostal za obrancu, vystrelil som a padlo to pomedzi nohy brankára. A pri treťom som puk po Klukovej prihrávke už iba dorazil do prázdnej bránky,“ pristavil sa pri svojich gólových momentoch.

Svoj druhý gól strelil už v 16. minúte a tak mal rodák z Bratislavy ešte viac ako dve tretiny čas na skompletizovanie hetriku.