Operácia, aká u nás nemá obdobu. V Žiline dávajú nádej onkologickým pacientom

ŽILINA. Chce sa tešiť zo života čo najdlhšie, užívať si rodinu a priateľov a to aj napriek onkologickému ochoreniu, pre ktoré podstúpila už dve mimoriadne náročné operácie.

Iveta Lukáčová sa už niekoľko rokov lieči na ochorenie, ktoré spôsobil zhubný nádor vaječníka. Ten metastázoval do brušnej dutiny a zasiahol jej povrchy.

V jej prípade je klasická chemoterapia do žily neúčinná. Aby pacientke dokázali lekári zabezpečiť normálny život, brušnú dutinu jej už po druhýkrát prepláchli počas asi šesťhodinovej operácie vysokokoncentrovaným roztokom cytostatík zohriatych na teplotu 42 stupňov.

Metódu nazvanú ako HIPEC (hypertermická intraperitoneálna chemoterapia) robia na Slovensku iba v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou. Operácia je vhodná len pre niektorých pacientov s pokročilým nádorovým ochorením brušnej dutiny.

