Hrabové sa ako nováčik nestratilo. Na všetkých som rovnako prísny, vraví tréner Ľubomír Hrobárik

Rozhovor s najlepším trénerom jesene II. triedy ObFZ Žilina.

HRABOVÉ. Aspoň jeden hlas v ankete o najlepšieho trénera v II. triede ObFZ Žilina dostalo až jedenásť nominovaných. No najviac ich pozbieral Ľubomír Hrobárik, ktorý s nováčikom z Hrabového skončil po jesennej časti na výbornom 4. mieste so šesťbodovou stratou na vedúce Dlhé Pole.

So 49-ročným trénerom sme sa rozprávali na viaceré témy.

Ľubomír Hrobárik Dátum narodenia: 16. 10. 1973 Vek: 49 rokov Hráčska pozícia: útočník, stopér Kluby ako hráč: Bytča, Želiezovce, Turzovka, Hliník, Petrovice, Pšurnovice, Hrabové Kluby ako tréner: Bytča (mládež), Predmier (mládež), Hrabové (muži)

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 65 bodov stali najlepším trénerom jesene. Čo na to hovoríte?

Veľmi si to vážim. Ďakujem všetkým kolegom trénerom, ktorí mi dali hlas. V predchádzajúcom ročníku som bol na druhom mieste, no to sme ešte hrali III. triedu.

Som toho názoru, že každého dobrého trénera robí jeho mužstvo. Preto chcem poďakovať aj svojim hráčom za to, že som vyhral anketu o najlepšieho trénera. Každému trénerovi želám veľa úspechu v jeho trénerskom živote.

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Veľmi dobre. Ako som už povedal, máme veľmi mladé mužstvo. Každým zápasom sa hráči zdokonaľujú a zlepšujú. S niektorými mužstvami sme prehrali o gól a myslím si, že ostatné tímy proti nám využili svoju skúsenosť. Škoda, že sme nezvládli dva domáce zápasy, keď sme remizovali s Rašovom a Kolárovicami.

Ste spokojný s umiestnením v tabuľke?

Áno, aj keď niektoré zápasy mohli dopadnúť iným výsledkom, čo by sa prejavilo aj umiestnením v tabuľke. Zatiaľ vládne spokojnosť a dúfam, že po jarnej časti to bude aspoň tak, ako teraz po jeseni.

Všetky štyri prehry ste utŕžili na ihriskách súperov, dve remízy prišli zase v domácom prostredí. Ktoré bodové straty vás najviac mrzia?

Áno, všetky prehry sme si pripísali na súperových ihriskách. Okrem jedného zápasu v Ďurčinej, ktorý sa skončil 4:1, ostatné boli iba o jeden gól. Najviac ma mrzia práve tieto zápasy.

Ako ste spokojný s herným prejavom mužstva?

S herným prejavom mužstva som bol aj nebol spokojný. Záležalo, s akým mužstvom sme hrali. Niekedy sme hrali svoju hru, no inokedy sme sa prispôsobili súperovej hre. Na to, že máme mladé a behavé mužstvo, mohlo to byť aj lepšie.

Váš klub mal v konečnom poradí na prvých miestach viacnásobné zastúpenie, keďže medzi záložníkmi triumfoval Roman Mikoláš a medzi útočníkmi Andrej Hrobárik. Čo na to poviete?

Myslím si, že klub TJ Tatran Hrabové môže byť spokojný, že v ďalších dvoch anketách vyhrali naši hráči, záložník Roman Mikoláš a útočník Andrej Hrobárik. Ja ako tréner ich hodnotím veľmi pozitívne.

Andrej je mladý, perspektívny futbalista.