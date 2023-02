Roman Mikoláš z Hrabového má väčšiu radosť zo šancí, ktoré pripraví spoluhráčom, ako zo svojich gólov

Rozhovor s najlepším záložníkom jesene II. triedy ObFZ Žilina.

HRABOVÉ. Aspoň jeden hlas pri výbere najlepšieho záložníka II. triedy ObFZ Žilina dostalo až jedenásť hráčov. Najviac ich pozbieral a svojimi výkonmi hlasujúcich zaujal Roman Mikoláš z Hrabového. Aj keď to 24-ročnému záložníkovi gólovo nesypalo tak ako v predchádzajúcej sezóne, pre Tatran bol opäť dôležitým hráčom.

Roman Mikoláš Dátum narodenia: 13. 10. 1998 Vek: 24 rokov Výška: 181 cm Hmotnosť: 72 kg Pozícia: záložník Predchádzajúce kluby: Bytča, Kotešová Obľúbený klub: FC Barcelona Futbalový vzor: David Villa

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 51 bodov stali najlepším záložníkom jesene. Čo na to hovoríte?

Pravdupovediac ma to trošku prekvapilo, pretože jesenná časť mi nevyšla podľa predstáv. Ďakujem trénerom, ktorí za mňa hlasovali. Vďaka patrí aj mojim spoluhráčom a trénerovi, ktorí na tom tiež majú svoju zásluhu. Výsledok ankety ma potešil.

Odmalička som hral prevažne v útoku, mojím cieľom bolo strieľať góly. V Hrabovom som začal hrávať na pozícii stredného záložníka, no musím priznať, že prvá polovica jesene nebola podľa mojich predstáv.

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Pomerne dobre. Keby nám niekto pred súťažou povedal, či by sme zobrali 23 bodov, uchmatli by sme ich všetkými desiatimi.

Keď sa spätne obzriem za uplynulou jeseňou, bodov sme mohli mať viac. Niektoré zápasy nám nevyšli, v iných nám zase chýbal kúsok šťastia. Získaný počet bodov je vzhľadom na predvádzané výkony adekvátny.

Ako ste spokojný s tímovými a individuálnymi výkonmi?

Kostru mužstva tvoria mladí chalani, s ktorými som odmalička vyrastal, takže sa veľmi dobre poznáme. Taktiež máme troch, štyroch starších a skúsenejších hráčov.

No myslím si, že aj viacerí mladí futbalisti už majú dostatok skúseností, keďže väčšina z nich hrala vo vyšších dorasteneckých súťažiach. Všetko je pred nami a verím, že do budúcna to bude ešte lepšie.

Počas minulej sezóny ste strelili 33 gólov, teraz ste ich na jeseň zaznamenali 4. Čím si to vysvetľujete?