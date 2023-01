Snaží sa hrať čisto a nehádať s rozhodcami. Obranca Frederik Beháň ako nováčik zaujal najviac

Rozhovor s najlepším obrancom jesene II. triedy ObFZ Žilina.

NEZBUDSKÁ LÚČKA. Súboj o najlepšieho obrancu v II. triede ObFZ Žilina bol veľmi vyrovnaný. Veď rozdiel medzi prvým Frederikom Beháňom z Nezbudskej Lúčky a piatym Jurajom Albertom z Ďurčinej bol iba pätnásť bodov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hlasujúcich svojimi výkonmi najviac zaujal obranca nováčika súťaže, ktorému sme položili pár otázok.

Frederik Beháň Dátum narodenia: 10. 3. 1999 Vek: 23 rokov Výška: 177 cm Hmotnosť: 78 kg Pozícia: obranca Prezývka: Freďo Predchádzajúci klub: Strečno Obľúbený klub: Arsenal Londýn Futbalový vzor: Carles Puyol

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 41 bodov stali najlepším obrancom jesene. Čo na to hovoríte?

Som milo prekvapený, nečakal som to. Touto cestou sa chcem poďakovať funkcionárom klubu a spoluhráčom, ktorí majú na tom tiež zásluhu. Bez nich by som nebol tam, kde aktuálne som.

Čo poviete na to, že ako člen nováčika súťaže ste hlasujúcich zaujali najviac?

Je to zaujímavé. Myslím, že som ich mohol zaujať mojím prehľadom v hre. Vychádzali sme z usporiadanej obrany, v súťaži sme inkasovali druhý najmenší počet gólov. Nie je to o jednotlivcovi, ale o kolektíve.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Máme veľmi kvalitný káder, ktorý môže vyhrať súťaž, vraví kapitán Tepličky Lukáš Blaščik Čítajte

Už odjakživa vás bavilo viac gólom zabraňovať ako ich pripravovať?

Vyskúšal som si všelijaké posty. Nastúpil som v zálohe, útoku, dokonca aj v bráne. Ale v obrane sa mi hrá najlepšie. Odtiaľ mám najlepší prehľad o dianí na ihrisku. Na bránení ma najviac baví to, že útočníkov súpera sa snažím nepustiť do šancí. Viem sa namotivovať. Pokiaľ zoberiem loptu útočiacemu hráčovi raz, snažím sa o to znova a znova.

Ďalej sa dozviete: kompletné poradie hlasovania o najlepšieho obrancu II. triedy ObFZ Žilina,

hodnotenie jesennej časti od Frederika Beháňa a prečo mužstvu v závere jesene dochádzali sily,

ako je spokojný s výkonmi defenzívy a čo považuje za svoju najsilnejšiu zbraň,

počas jesene nevynechal ani jeden zápas, no videl len jednu žltú kartu - v čom tkvie jeho recept na úspech?,

prečo sa počas roka 2021 rozhodol zúčastniť pretekov Spartan Race.

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Podľa výsledkov sme mali jesennú časť slušnú. Počas jesene nás však na tréningy chodilo málo, prípadne sa vôbec netrénovalo. Sám som bol prekvapený, že sme dosahovali dobré výsledky.