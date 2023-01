Roky a kilá mu pribúdajú, mihol sa aj vo filme. Dlhé Pole má v brankárovi Oldřichovi Nikrmajerovi oporu

Rozhovor s najlepším brankárom jesene II. triedy ObFZ Žilina.

DLHÉ POLE. V hlasovaní o najlepšieho brankára v II. triede Oblastného futbalového zväzu Žilina to bolo zaujímavé. Aspoň jeden hlas dostalo až desať gólmanov, no najviac ich pozbieral ten najstarší – Oldřich Nikrmajer. So 42-ročnou brankárskou jednotkou Dlhého Poľa sme sa rozprávali na viaceré témy.

Oldřich Nikrmajer Dátum narodenia: 15. 12. 1980 Vek: 42 rokov Výška: 194 cm Hmotnosť: 130 kg Pozícia: brankár Predchádzajúce kluby: Žilina, Malacky, Studienka, Kysucký Lieskovec, Holýšov, Plzeň, Futbalová akadémia UNITED, Liptovský Mikuláš, Dolná Tižina, Stráža, Divinka, Kolárovice, Belá, Mojš, Snežnica Obľúbený klub: Real Madrid Futbalové vzory: Peter Schmeichel, Gianluigi Buffon

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 52 bodov stali najlepším brankárom jesene. Čo na to hovoríte?

Je to pre mňa prekvapenie, ale teší ma to. Keď sa darí celému mužstvu, darí sa aj brankárovi. Naozaj som niečo takéto od ostatných predstaviteľov klubov na sklonku kariéry nečakal.

Súhlasíte, že v II. triede sa medzi tromi žrďami pohybuje veľa kvalitných brankárov?

Presne tak. O to viac ma teší, že som v mojom veku uspel v takejto konkurencii.

Už odjakživa vás to ťahalo do brány?

Chytám už 37 rokov. Všetko sa to začalo v prípravke v Plzni. Tréner ma postavil do brány, kde je moje miesto až doteraz. Keď som mal osem rokov, prišiel som s mamou na Slovensko.

Povinnú vojenskú službu som absolvoval v Malackách. Vystriedal som kluby v Česku, krátku anabázu som absolvoval v Nemecku a aj v nižších súťažiach na Slovensku som pôsobil vo viacerých mužstvách.

Musím sa priznať, že ma to ťahalo aj do útoku, ale brána bola pre mňa lepšia. Celý život som nastavený tak, že do každého zápasu idem s cieľom vyhrať a nepodceňujem žiadneho súpera. Do každého zápasu sa snažím dať všetko.

Vašimi výkonmi naďalej potvrdzujete, že vek je len číslo. Dokedy plánujete chytať?

Pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, plánujem chytať čo najdlhšie. Roky aj kilá pribúdajú, takže to nie je jednoduché (úsmev).

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Naším predsezónnym cieľom bolo skončiť na popredných priečkach, čo sme splnili. Podávali sme slušné výkony.