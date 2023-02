Futbal vo Veľkom Rovnom napreduje. Boje o záchranu a pokojný stred vystriedalo 3. miesto

Rozhovor s najlepším trénerom jesene I. triedy ObFZ Žilina.

VEĽKÉ ROVNÉ. V hlasovaní o najlepšieho trénera v I. triede ObFZ Žilina to bolo veľmi tesné, no nakoniec zvíťazil Ladislav Korček z Veľkého Rovného. Spolu so svojimi zverencami prežil úspešnú jesennú časť, keď skončili na treťom mieste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ladislav Korček Dátum narodenia: 25. 6. 1982 Vek: 40 rokov Hráčska pozícia: obranca Klub ako hráč: TJ Štart Veľké Rovné Klub ako tréner: TJ Štart Veľké Rovné Trénerský vzor: vo svete Alex Ferguson, doma otec Ladislav Korček, ktorý ho k futbalu priviedol

So 40-ročným koučom sme sa rozprávali na viaceré témy.

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 57 bodov stali najlepším trénerom jesene. Čo na to hovoríte?

Veľmi si vážim, že si ma kolegovia tréneri takto vybrali za najlepšieho trénera jesene. Každého trénera to poteší. O to viac, keď prácu uznajú kolegovia, s ktorými každú nedeľu súperíme. Je to pre mňa zadosťučinenie po dlhých rokoch práce pri mužstve.

Chcem dodať, že v našej súťaži je veľa dobrých trénerov. Každý jeden si zaslúži uznanie a ocenenie za to, že svoj voľný čas venuje vedeniu tréningov a zápasov.

Vy ste na prvé miesto dali Petra Huja zo Štiavnika. Prečo?

Vybrať najlepšieho spomedzi trénerov nie je jednoduché. K Petrovi Hujovi som sa priklonil z dôvodu, že takisto ako ja pracuje s vlastnými hráčmi, mužstvu dáva svoju tvár.

Ako som ale spomenul vyššie, v našej súťaži je veľa dobrých trénerov, s ktorými máme pekné vzťahy a ja si vážim a oceňujem ich prácu pri mužstvách.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: III. trieda: Zranenia, operácie či päť posíl Trnového. Viacero mužstiev sa chce pobiť o postup Čítajte

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Pre náš klub to bola najúspešnejšia jeseň v doterajšom pôsobení v I. triede, kde hráme od ročníka 2013/2014. V tabuľke sme sa posúvali postupne po sezónach - najskôr boje o záchranu, potom pokojný stred a v tejto jeseni to bolo 3. miesto.

Vždy som bol názoru, že mužstvo musí ísť postupnými krokmi, musí dozrieť, získať skúsenosti a výsledky sa dostavia. Aj na amatérskej úrovni je potrebné trénovať, poctivo pracovať, dodržiavať disciplínu a taktické pokyny. Vtedy sa výsledky dostavia.

Celkovo túto jeseň hodnotím veľmi pozitívne, najmä z dlhodobého hľadiska ma teší celkový posun mužstva.

Ďalej sa dozviete: kompletné poradie hlasovania o najlepšieho trénera I. triedy ObFZ Žilina,

či mohlo v zápasoch s béčkom Tepličky, Horným Hričovom a Rajcom vyťažiť Veľké Rovné viac a čo Ladislava Korčeka v týchto zápasoch potešilo,

na čom si Ladislav Korček ako tréner najviac zakladá,

ako opísal partiu hráčov, ktorú trénuje,

ako zhodnotil svoje pôsobenie v klube od roku 2001,

čo sa klubu za tie roky podarilo urobiť a čo Ladislava Korčeka teší,

či je ťažké robiť futbal v slovenských podmienkach,

či trénerovi Veľkého Rovného neprerastá futbal cez hlavu a či ho v ňom ešte dokáže niečo prekvapiť.

S 19 inkasovanými gólmi máte spolu s Rajcom druhú najlepšiu obranu v súťaži. Čo hovoríte na tento ukazovateľ?

Je to výsledok práce celého mužstva, chlapci vzorne plnili pokyny, bránenie nám fungovalo veľmi dobre. A to ešte treba spomenúť, že šesť gólov sme inkasovali v zápase v Štiavniku, v ktorom sme z hľadiska defenzívy fungovali veľmi zle. Ale aj taký výbuch príde.

S mužstvami, ktoré sú v tabuľke pred vami, resp. vedľa vás (Teplička nad Váhom B, Horný Hričov a Rajec) ste prehrali. Čím si to vysvetľujete? A mohli ste z týchto zápasov vyťažiť viac?

Tie prehry ma doteraz mrzia, aj keď uznávam kvalitu súperov.