Chcel sa stať profesionálnym futbalistom, teraz pracuje Marko Kopas v MŠK Žilina ako masér

Rozhovor s najlepším záložníkom jesene I. triedy ObFZ Žilina.

ZÁSTRANIE. Súboj o najlepšieho záložníka v I. triede ObFZ Žilina bol zaujímavý. Aspoň jeden hlas získalo až jedenásť hráčov. Na prvých priečkach to bolo veľmi tesné, no nakoniec zvíťazil Marko Kopas zo Zástrania. S 28-ročným futbalistom sme sa rozprávali na viaceré témy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Marko Kopas Dátum narodenia: 29. 9. 1994 Vek: 28 rokov Výška: 180 cm Hmotnosť: 79 kg Pozícia: záložník Predchádzajúci klub: Kysucké Nové Mesto Obľúbený klub: FC Liverpool Futbalový vzor: Steven Gerrard

V ankete nášho webu ste sa stali najlepším záložníkom jesene. Čo na to hovoríte?

Príjemne ma to prekvapilo a zároveň aj potešilo. Chcel by som sa touto cestou pekne poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Ale, samozrejme, je to zásluha celého nášho mužstva.

Hlasujúci u vás ocenili prehľad v hre či kopaciu techniku. Ako by ste sa vy sám charakterizovali?

Nerád o sebe hovorím, ale asi ako povedali hodnotiaci, že kopacia technika patrí medzi moje lepšie stránky.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Prestupové šumy VI. ligy A: Varín má nového trénera, väčšina klubov sa chce posilniť Čítajte

Výsledky boli veľmi tesné. Súhlasíte, že v I. triede hrá veľa kvalitných hráčov v strede poľa?

Súťaž je celkovo vyrovnaná. V I. triede hrá množstvo hráčov, ktorí si prešli vyššími súťažami. Čiže ako hovoríte, v strede poľa nájdeme množstvo šikovných hráčov aj z ostatných mužstiev.

Ďalej sa dozviete: kompletné poradie hlasovania o najlepšieho záložníka I. triedy ObFZ Žilina,

či sa Markovi Kopasovi črtali ponuky z iných klubov a prečo na ne neprikývol,

hodnotenie uplynulej jesennej časti,

ktoré dva faktory sa podľa neho podpísali na nelichotivom 12. mieste,

či mal Marko Kopas v minulosti ambície stať sa profesionálnym futbalistom,

v súčasnosti pracuje ako masér v MŠK Žilina - čo je jeho náplňou a ako vyzerá jeho bežný pracovný deň.

Čo je na práci záložníka najľahšie a čo najťažšie?

Ťažko povedať, pretože pre každého hráča je to niečo iné. Pre niekoho je výhoda, že má viac lôpt v zápase, pre niekoho zase ťažšie, lebo toho musí viac nabehať. Samozrejme, čím je hráč lepšie trénovaný, tým je to preňho jednoduchšie. Pre mňa je najlepšie, že sa viac dostávame k streleckým pokusom.

Za Zástranie hráte už šiestu sezónu, no kvalitou by ste sa nestratili ani vo vyššej súťaži. Nečrtali sa vám ponuky z iných klubov?