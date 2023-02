39-ročný záložník Libor Ťažký: Pokiaľ ešte na mňa ľudia nekričia spoza čiary, je to dobré

Rozhovor s najlepším záložníkom jesene VI. ligy.

BREZANY. Minulú jeseň sa stal podľa hlasovania klubov najlepším záložníkom v I. triede ObFZ Žilina, teraz zopakoval rovnaký úspech aj v VI. lige. Reč je o Liborovi Ťažkom, ktorý aj v pokročilom veku dokázal hlasujúcich presvedčiť o svojich kvalitách. So skúseným futbalistom sa bolo opäť o čom rozprávať.

Libor Ťažký Dátum narodenia: 4. 1. 1984 Vek: 39 rokov Výška: 176 cm Hmotnosť: 70 kg Pozícia: stredný záložník Predchádzajúce kluby: Bytčica, Stráža, Rudina, Višňové Obľúbený klub: FC Barcelona Futbalový vzor: Lionel Messi

V ankete nášho týždenníka ste sa so ziskom 36 bodov stali najlepším záložníkom jesene. Čo na to hovoríte?

Absolútne som to nečakal a potešilo ma to. Takéto ocenenie mi v mojom veku dodalo ďalšiu chuť a motiváciu do hrania. Pomaly pred každou polsezónou už rozmýšľam, či to mám ešte potiahnuť ďalej. A vidím, že to ešte zrejme má zmysel.

O rok oslávite 40-tku. Môžeme povedať, že vo vašom prípade platí tvrdenie, že vek je len číslo?

To musia posúdiť iní. Hlavné je, aby slúžilo zdravie. Zranenia sa mi zatiaľ vyhýbajú, čo je v mojom veku dôležité.

Ako si spomínate na vaše futbalové začiatky?

Klasicky ako každý chlapec som začínal s futbalom na ulici. Bral som to ako zábavu a aj naďalej sa týmto heslom riadim. S týmto športom som začínal ako desaťročný v Podhorí, na čo nezabudnem. Neskôr som prestúpil do Bytčice a v tomto klube som prvýkrát okúsil futbal na mužskej úrovni.

Vždy vás to ťahalo do stredu poľa?

Keď tak teraz nad tým premýšľam, na iných postoch som ani nehral. Tréneri ma tam postavili, čo mi pasovalo.