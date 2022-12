39-ročná legenda Predmiera Richard Uríček: Brankárske žezlo sa postupne chystám odovzdať

Rozhovor s najlepším brankárom jesene spomedzi žilinských mužstiev v VI. lige.

PREDMIER. Prvenstvo medzi brankármi v VI. lige skupina A obhájil po roku v našej ankete opäť gólman Predmiera Richard Uríček. 39-ročný strážca troch žrdí bol už tradične oporou mužstva, čo ocenili aj samotní hlasujúci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Richard Uríček Dátum narodenia: 4. 7. 1983 Vek: 39 rokov Výška: 186 cm Hmotnosť: 93 kg Pozícia: brankár Prezývka: Rüstü Predchádzajúce kluby: Bytča, Dolný Hričov (v oboch prípadoch hosťovanie) Obľúbený klub: FC Liverpool Futbalový vzor: Edwin van der Sar

V ankete nášho týždenníka ste sa so ziskom 40 bodov stali najlepším brankárom jesene, čím ste obhájili svoje prvenstvo spred roka. Čo na to hovoríte?

Potešilo ma to (úsmev). Myslím si, že toto ocenenie je aj vizitkou mojich spoluhráčov. Bez nich by som to nedokázal. Som o rok starší a udivuje ma, ale zároveň aj teší, že aj ostatné kluby ma takto pozitívne vnímajú.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: VI. liga skupina A: Kto sa stal najlepším brankárom, obrancom, záložníkom a útočníkom? Čítajte

Máte 39 rokov, no dokonale na vás platí tvrdenie, že vek je len číslo. Súhlasíte?

Áno. Musím povedať, že v mojej kariére mám zatiaľ šťastie, že ma obchádzali zranenia. Aj preto si futbal stále užívam ako aktívny hráč. Jediné vážnejšie sa mi stalo pred piatimi rokmi, keď som mal natiahnuté väzivá na ľavej ruke a musel som absentovať tri mesiace.

O vás je známe, že do štrnástich rokov ste hrávali v zálohe. Ako si spomínate na vaše futbalové začiatky?

Trénovali nás bývalí hráči, ktorí boli ako tréneri na nás prísni. Malo to svoj význam, pretože z nás urobili správnych ľudí. Teraz je doba trošku iná, aj k hráčom sa pristupuje inak. To, čo som sa vo futbalovom živote naučil, sa snažím odovzdávať mladším hráčom. Verím, že si z toho niečo zoberú (úsmev).

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Belá umlčala neprajníkov. Tréner Holúbek: Nie som alibista, máme najvyššie ambície Čítajte

Do brány vás prvý raz postavil tréner Pavol Bullo, keď vám v jednom zo zápasov chýbal gólman. Išlo o moment, ktorý vám navždy zmenil futbalový život, však?

Presne tak. Z hráča, ktorý útočil a strieľal góly, sa stal brankár, ktorý im musí zabraňovať. Do útoku ma to vždy ťahalo. Aj v súčasnosti ešte hrávam futsal, ale nie v bráne, radšej útočím (smiech). Detailne si už na môj prvý zápas medzi tromi žrďami nepamätám, ale viem, že debut bol víťazný.

Ďalej sa dozviete: kompletné poradie hlasovania o najlepšieho brankára VI. ligy skupina A,

aké očakávania má Richard Uríček od svojho brankárskeho nástupcu,

hodnotenie uplynulej jesennej časti,

čím si kapitán Predmiera vysvetľuje fakt, že na domácom ihrisku oproti minulým rokom postrácali veľa bodov,

ktorá legenda už roky koluje o Predmieri,

čo povedal na fakt, že pred polrokom oslávil futbal v Predmieri 105 rokov,

prečo si Richarda Uríčka po poslednom jesennom kole niektorí hráči Višňového vtipne doberali.

Na mieste je otázka, dokedy plánujete chytať?

Ťažká otázka (smiech). Pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, budem chytať a pomáhať mužstvu. V Predmieri máme šikovných brankárov. Určite by som im chcel dať priestor, aby sa niečo nové naučili.