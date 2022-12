Niekedy sa nudí, inokedy sa musí obracať. Juraja Nogu priviedla medzi tri žrde náhoda

Rozhovor s najlepším brankárom jesennej časti I. triedy ObFZ Žilina.

NEDEDZA. Sériu rozhovorov s víťazmi ankety v I. triede Oblastného futbalového zväzu Žilina štartujeme s brankárskou jednotkou Nededze Jurajom Nogom. Toho zástupcovia ostatných klubov vybrali za najlepšieho gólmana uplynulej jesennej časti.

Juraj Noga Dátum narodenia: 27. 4. 1993 Vek: 29 rokov Výška: 182 cm Hmotnosť: 70 kg Pozícia: brankár Predchádzajúci klub: Gbeľany Obľúbený klub: Manchester United Futbalový vzor: Hugo Lloris

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 61 bodov stali najlepším brankárom jesene. Čo na to hovoríte?

Keby mal brankár deravú obranu, nemôže sa stať najlepším v súťaži (úsmev). Musím vyzdvihnúť obrancov, pretože s ich pomocou sa mi chytalo výborne. Zároveň ďakujem za všetky hlasy, ktoré som dostal z ostatných klubov.

Pritom brankárom ste sa stali až v osemnástich rokoch, dovtedy ste strieľali góly. Ako došlo k tomu, že ste sa postavili medzi tri žrde?

Hrával som v útoku, no dve sezóny som strávil aj na stopérskej pozícii. V Gbeľanoch obnovili futbal po desiatich rokoch a myslel som si, že budem pokračovať ako hráč v poli.

Keďže sme zo začiatku nemali brankára, tak sme strieľali na prázdnu bránu, čo nás nebavilo. Zo srandy som sa opýtal, či sa niekde nenájdu staré rukavice. Vedúci mužstva nejaké našiel a tak som išiel chytať. A už mi to zostalo až doteraz.

Pomáhajú vám tieto skúsenosti napríklad pri čítaní hry?

Je to obrovská výhoda. Spoluhráči mi vravia, že mám dobrú kopaciu techniku. Neboja sa so mnou hrať vzadu, päť, šesťkrát si vymeniť loptu. Takisto mi táto skúsenosť pomáha aj pri čítaní penált, nakopávaných loptách či rozohrávkach nakrátko. Keď vie hrať brankár nohou, je to veľké plus.

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Mali sme ambíciu skončiť do tretieho miesta. Žiaľ, kľúčové zápasy sme prehrali, aj keď sme v nich neboli horším mužstvom.