Členok mu puchne, po prebudení niekedy kríva. Peter Puček bol opäť postrachom súperov

Rozhovor s najlepším útočníkom jesene VI. ligy skupina A.

BYTČA. Bolo by veľkým prekvapením, ak by medzi žilinskými mužstvami VI. ligy nevyhral v kategórii najlepší útočník Peter Puček. Rodák z Dlhého Poľa predvádza svoju kvalitu od leta v Bytči, v drese ktorej strelil spolu 15 gólov, z toho 12 v lige, čo mu stačilo na korunu kráľa strelcov po jesennej časti.

S rodeným kanonierom sme sa rozprávali na viaceré témy.

Peter Puček Dátum narodenia: 9. 9. 1995 Vek: 27 rokov Výška: 187 cm Hmotnosť: 95 kg Pozícia: útočník Predchádzajúce kluby: Žilina, Terchová, Čierne Obľúbený klub: Real Madrid Futbalový vzor: Cristiano Ronaldo

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 36 bodov stali najlepším útočníkom jesene. Čo na to hovoríte?

Som veľmi spokojný. Myslím si, že to, čo sa odo mňa požadovalo, som počas jesennej časti splnil na výbornú. Teší ma, že aj v očiach ostatných trénerov mám nejakú kvalitu (úsmev).

Zo začiatku sezóny vám to nepadalo, v zápasoch ste zahadzovali viaceré tutovky. Čím si to vysvetľujete?

Musím povedať, že v posledných mesiacoch mám toho naozaj veľa po pracovnej stránke. Netreba zabúdať ani na štyri anglické týždne, ktoré sme absolvovali. Som rád, že som to nakoniec zvládol tak, ako som zvládol. Samozrejme, nechcem, aby to vyznelo ako výhovorka, no niekedy som sa necítil úplne najlepšie. Naozaj som bol vyťažený.

Trošku mi chýbalo aj futbalové šťastie. Do viacerých šancí som sa dokázal dostať, len som ich nepremenil. Síce som nestrieľal toľko gólov, koľko sa odo mňa očakáva, ale na druhej strane som zase na veľký počet prihral.

Zo začiatku ročníka som ani nehral na hrote útoku. Moja pozícia je stredný útočník, no nastupoval som skraja. Počas jesene to bolelo, ale sám som bol prekvapený, že som dokázal takúto záťaž zniesť.

Chcelo to len čas zvyknúť si na herný štýl Bytče?

To si nemyslím. Chalanov poznám, len nám chýbalo trošku viac futbalového šťastia. Nemal som problém zaradiť sa a zohrať s mužstvom. Horšie by bolo, keby sme si počas zápasov šance nevytvárali. Máme kvalitné mužstvo, na každý jeden zápas som sa tešil.

V pohári a lige som dal spolu pätnásť gólov, no mohol som ich mať pri mojom mene ešte aspoň o desať viac.

Líši sa vaša úloha v mužstve oproti pôsobeniu v Čiernom?

Myslím si, že nie. Stále sa odo mňa očakávajú góly. Útočník je na ihrisku na to, aby skóroval. A nielen v ľahkých, ale aj ťažkých zápasoch. Proti Vysokej som dal dva góly a Višňovému zase hetrik, čo ma teší. V kľúčových momentoch som ukázal úlohu strelca a to, že dokážem mužstvo potiahnuť (úsmev).

Ako sa vám pracuje pod vedením trénera Stanislava Lojdla?

Trénera poznám a nemám s ním žiaden problém. Všetko funguje na takej úrovni, ako má, vzájomná spolupráca je fajn. Od mužstva vyžaduje stabilnú výkonnosť. Chce, aby som v zápasoch odovzdával maximum a myslím si, že sa mi to darilo. Hráčov si váži a aj keď sa mi zo začiatku sezóny strelecky nedarilo, snažil sa ma podporiť.

Patríte k najgólovejším hráčom v republike. Núdzu o pozornosť obrancov ste nemali ani počas uplynulej jesene, však?

Presne tak, niektorí sú na mňa doslova „nadržaní“ (úsmev). Mladší aj starší sa chcú proti mne vyšvihnúť. Chcú byť nepríjemnejší, hrajú agresívnejšie. Niektorí sú doslova až zákerní, čo nemá nič spoločné s futbalom a nemám to rád. Ak sa mi niečo také stáva od začiatku zápasu, snažím sa protihráčov v súbojoch upratať.

Už mám nejaké meno, protihráči ma poznajú a stavajú na mňa osobky, zdvojujú ma. Obrana každého súpera si na mňa dáva väčší pozor.

Aký je váš recept na gólový úspech?