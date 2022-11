Karol Belaník: Hráči, ktorí budú mať najväčší talent, sa budú posúvať do zahraničia (rozhovor)

Hodnotenie jesennej časti so športovým manažérom MŠK Žilina.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina majú za sebou prvú polsezónu pod vedením trénera Jaroslava Hyneka. Šošoni prezimujú na hranici hornej a dolnej šestky, pričom v štyroch jarných kolách budú musieť zabojovať, aby splnili stanovený cieľ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nielen o uplynulej jesennej časti sme sa rozprávali so športovým manažérom MŠK Žilina Karolom Belaníkom.

Ako hodnotíte jesennú časť súťažného ročníka 2022/2023?

Bola to jeseň ako na hojdačke, keďže sme striedali dobré výkony so slabšími. Úvod sezóny nebol z herného hľadiska optimálny, no darilo sa nám zbierať body. Mužstvo pôsobilo kompaktným a tímovým dojmom. Vrcholom bol zápas v Ružomberku, kde sme po slušnom výkone zvíťazili 2:0.

Dúfali sme, že od tohto zápasu sa kontinuita výkonnosti zastabilizuje a budeme podávať podobné výkony aj naďalej. To sa nestalo, ťahali sme negatívnu sériu piatich prehier po sebe. Jediným pozitívnejším momentom v tomto období bolo víťazstvo nad Slovanom.

Štvorročné čakanie na výhru proti Slovanu ukončil Adrián Kaprálik, ktorý sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý v histórii samostatnej slovenskej ligy strelil celku z hlavného mesta štyri góly. Išlo o najlepší výkon mužstva v sezóne?

V zápase proti Slovanu sme podali veľmi dobrý výkon. Niekto môže argumentovať, že Slovan mohol byť po poslednom skupinovom zápase v Európskej konferenčnej lige unavený. Hostia postavili to najsilnejšie, čo mali k dispozícii.

Chlapci prekvapili nielen nás, ale celú športovú verejnosť. Po sérii negatívnych výsledkov sa očakávalo, že Slovan zápas u nás v pohode zvládne aj napriek tomu, že mal za sebou náročný duel vo Vilniuse. Toto stretnutie môžeme hodnotiť ako najlepšie počas uplynulej jesennej časti.

Je súčasné postavenie v tabuľke reálnym vyobrazením jeho kvality?

Po osemnástich kolách sme získali 22 bodov. Dlhodobá súťaž vám podľa výkonov a výsledkov ukáže, v akej pozícii sa nachádzate. Je to spravodlivé vyobrazenie, ktoré treba brať ako fakt.

Čo vás počas jesene najviac potešilo a čo najviac sklamalo?

Potešil ma výkon aj konečný výsledok proti Slovanu. Predvedená hra bola kvalitná, strelili sme štyri góly, vypracovali sme si veľa pekných akcií. Okrem toho sme do úspešného konca nedotiahli ďalšie sľubné príležitosti.

Negatívom bola nestabilita výkonnosti. Som sklamaný, pretože po víťazstve v Ružomberku sme si mysleli, že sme sa dostali ďalej. Po tejto výhre sme išli výkonnostne nadol. Absolútne nám nevyšiel zápas v Zlatých Moravciach, v ktorom sme pôsobili veľmi zlým a slabým dojmom.

Nepodarilo sa nám udržať stabilnejšiu krivku výkonnosti. Dobre rozohrané zápasy sme mali v Dunajskej Strede a Banskej Bystrici, kde sme vyhrávali. Doplácali sme na časové úseky, v ktorých sme v krátkom slede inkasovali rýchle góly, čo mužstvom zatriaslo.

Druhým faktorom bolo pôsobenie mužstva na ihriskách súperov. Diametrálne odlišné výkony sme podávali doma a na vonkajších trávnikoch.

Ďalej sa dozviete: či v klube uvažujú o posilnení mužstva cez zimnú prestávku,

akú jarnú časť očakáva Karol Belaník a čo hovorí na fakt, že MŠK Žilina má najmladšiu zostavu na svete,

ako bude vyzerať filozofia klubu v nasledujúcich rokoch,

ako zareagoval na reakcie fanúšikov zo sociálnych sietí ohľadom filozofie klubu či posilnenia mužstva o skúsených hráčov,

čo hovorí na rozhodnutie Výkonného výboru SFZ ohľadom konca umelých tráv od sezóny 2024/2025,

v čom malo mužstvo najväčšie problémy na ihriskách súperov, kde získalo len päť bodov (posledné miesto v súťaži),

ako Karol Belaník zbilancoval uplynulý rok,

a ešte oveľa viac.

Ako ste spokojný s prácou trénera Jaroslava Hyneka?

Od začiatku sezóny priniesol tréner nový impulz, nové tréningové metódy, rozostavenie hry a veľa ďalších prvkov, čo mužstvo vnímalo pozitívne. Zo začiatku sa to prejavilo aj vo výsledkoch. Keď sme čakali, že mužstvo stabilizuje výkony, tak prišla negatívna séria výsledkov. V zápase so Slovanom sme na to reagovali zmenou systému, ktorý súpera zaskočil.

Tréner má našu dôveru. Chceme mať alternatívny systém k rozostaveniu 4-3-3. V tomto systéme sú futbalisti naučení hrať od mládežníckej akadémie. Posledné dva zápasy sme hrali v rozostavení 3-4-3. Musíme zveľaďovať oba systémy, aby sme pre súpera neboli ľahko čitateľní. A aby sme podľa vzniknutých okolností vedeli v zápase včas prechádzať z jedného systému do druhého.

Dá sa ospravedlniť vypadnutie vo 4. kole Slovenského pohára proti druholigovému Šamorínu?

Cez tohto súpera sme chceli postúpiť.