Bánová sa v III. lige nestratila. Herný prejav mala slušný, no trpela na efektivitu

Michal Šajnoha hodnotí jesennú časť Bánovej.

BÁNOVÁ. Futbalisti Bánovej majú po reorganizácii za sebou prvú polsezónu v III. lige Západ. Vo vyrovnanej tabuľke prezimujú až na 13. mieste. Za uplynulými pätnástimi kolami sme sa obzreli s jedným z dvojice hlavných trénerov Michalom Šajnohom.

„Reálne sme mohli získať o šesť, sedem bodov viac. Zodpovedalo by to našim výkonom v jesennej časti a myslím si, že by sme boli spokojní aj s umiestnením. S momentálnym postavením v tabuľke spokojní nie sme.

Ušli nám dobre rozbehnuté zápasy, v ktorých sme vyhrávali, no nakoniec sme v nich nebrali body (Beluša, Kalná nad Hronom, Malženice) a tie nám teraz v tabuľke chýbajú. Mrzí nás, že sa to nepodarilo. Mohlo to byť veselšie,“ povedal na úvod Šajnoha.

Stratili dobre rozbehnuté zápasy

Herný prejav bol podľa trénera vo väčšine zápasov dobrý. Dokonca lepší, ako v jarnej časti III. ligy Stred. Akurát s tým rozdielom, že mužstvo tentoraz doplácalo na efektivitu.

„Keď sa spojí herný prejav s efektivitou, je to fajn. Niekedy by sme možno brali horší herný prejav, ale s bodovým ziskom. Ako príklad uvediem zápas vo Veľkých Ludinciach, kde sme počas celého druhého polčasu herne dominovali, domáci z jedinej šance dokázali zápas strhnúť vo svoj prospech.

V Kalnej nad Hronom sme zase boli do 70. minúty lepší a vyzeralo to, že odídeme s víťazstvom. Mali sme viacero príležitostí zápas rozhodnúť, no potom prišla hluchá desaťminútovka, v ktorej sme trikrát inkasovali a celý náš výkon znegovala.

V Beluši sme zase vyhrávali 2:0, no ani to nám na body nestačilo. V tabuľke sú dôležité body, na herný prejav sa zabúda. Vytvorili sme si dostatok šancí, no budem sa opakovať, trpeli sme na efektivitu,“ zhrnul Šajnoha.

V súťaži sa nestratili

Bánová má skóre 27:25. Veľa gólov mužstvo strieľalo, ale zároveň aj inkasovalo. Ani v jednom zápase nevyšla Bánová gólovo naprázdno. Na konci predošlej sezóny malo mužstvo z mestskej časti Žiliny s 20 inkasovanými gólmi najlepšiu defenzívu v III. lige Stred. Teraz ju má, spolu s Interom Bratislava, tretiu najhoršiu v súťaži.

Čo Michala Šajnohu počas jesennej časti najviac potešilo a čo najviac sklamalo?