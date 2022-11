Bývate v staršom rodinnom dome a trápia vás vysoké účty za energie?

Vlastníci starších domov na Slovensku budú môcť prostredníctvom programu Obnov dom získať nenávratný finančný príspevok až 19 000 eur.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá program Obnov dom riadi, začala prvé žiadosti o nenávratný finančný príspevok prijímať už v polovici októbra. Vysoký záujem slovenských domácností o získanie príspevku umocňuje fakt, že vďaka financovaniu programu aj z Plánu obnovy a odolnosti je výška príspevku na slovenské podmienky rekordná a pre mnohých vlastníkov rodinných domov vysoko motivačná.

O príspevok na obnovu z tohto programu môže požiadať vlastník staršieho rodinného domu (skolaudovaného pred rokom 2013), ktorý v ňom zároveň býva. Program pritom rozlišuje, či žiadateľ patrí do štandardnej skupiny alebo ku skupine žiadateľov so znevýhodnenou mierou podpory (viacdetné rodiny, rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím). Štandardným žiadateľom štát zaplatí 60 percent nákladov na zvýšenie energetickej efektívnosti, rodina so znevýhodnenou mierou podpory môže dostať príspevok až 95 percent vynaložených nákladov na obnovu domu.

Základnou podmienkou, ktorú musia splniť všetci žiadatelia o príspevok bez výnimky, je usporiť po obnove domu minimálne 30 percent primárnej energie v porovnaní so stavom pred obnovou. Pri splnení tejto hranice úspor energie môže celková výška príspevku dosiahnuť 14 000 eur, ak však rekonštrukcia prinesie úsporu energií nad 60 percent, môže byť maximálna výška príspevku až spomínaných 19 000 eur.

Pomoc od SSE v prípravnej aj realizačnej fáze

Spustenie programu Obnov dom podnietilo mnoho domácností k osloveniu svojho dodávateľa energie, keďže progresívne energetické spoločnosti majú bohaté a dlhoročné skúsenosti v projektoch energetickej efektívnosti a významne sa angažovali aj doterajších schémach štátnej pomoci, napríklad v programe Zelená domácnostiam.

Ako hovorí riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom zo Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michal Jaloviar, záujem domácností je enormný. „Kontaktujú nás stovky ľudí, ktorí sa plánujú do programu zapojiť, ale aj takí, ktorí už podnikli konkrétne kroky, keďže spustenie programu Obnov dom bolo predbežne avizované už minulom roku. Aktuálna neistota v dodávkach a cenách energií primäla uvažovať o energetickej náročnosti bývania všetkých a príspevok vo výške 14 000 alebo až 19 000 eur je suma, ktorá môže pri obnove domu výrazne napomôcť. Navyše je šanca získať príspevok reálna a vysoká, rýchlosť podania prihlášky nerozhoduje, na získanie štátneho príspevku naozaj stačí splniť podmienky programu, ktoré vôbec nie sú prehnane prísne – v zmysle technických nárokov na úsporu energie.“

SSE vytvorila na účely zapojenia sa do programu službu Obnov dom so SSE, ktorá majiteľovi rodinného domu, ktorý chce príspevok získať, poskytne komplexnú pomoc. „Našim zákazníkom zabezpečujeme pomoc v rámci celého procesu účasti v programe od prvotných konzultácií cez sprostredkovanie pomoci pri príprave projektovej dokumentácie, pri realizácii stavebných prác a dodávok overených technológií až po odborné poradenstvo,“ vysvetľuje Michal Jaloviar a dodáva, že služba je nastavená tak, aby zákazník nemusel vynaložiť žiadne financie, kým nezíska vyjadrenie, či vôbec môže o príspevok požiadať. Hoci je služba Obnov dom so SSE komplexná, funguje na princípe čiastkových objednávok. Nie každý uchádzač o príspevok totiž potrebuje pomoc so všetkými krokmi.

Vedú tepelné čerpadlá a fotovoltika

Z doterajších skúseností SSE vyplýva, že najväčší záujem uchádzačov o štátny príspevok z programu Obnov dom je najmä o inštaláciu fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel. Michal Jaloviar si to vysvetľuje súčasnou situáciou. „Za našimi hranicami je vojna, ľudia chcú mať vlastný nezávislý zdroj elektriny, extrémne ceny energií tento zámer len podporujú.“

Prioritou aktuálnych výziev programu je však zlepšenie tepelno-technických charakteristík domu, teda zateplenie a výmeny otvorových konštrukcií. „Je to prirodzené, bez vyriešenia zateplenia domu nemá zmysel uvažovať o novom zdroji. Záujemcovia o nenávratný štátny príspevok to však vnímajú, dokonca to už berú automaticky, že ak sa chcú zaoberať vykurovaním a fotovoltikou, musia najskôr vyriešiť zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmenu okien, prípadne už majú tento problém vyriešený,“ ozrejmuje Michal Jaloviar a dopĺňa, že ostatné opatrenia typu zelená strecha, akumulačné nádrže na dažďovú vodu či odstránenie azbestovej krytiny nie sú zatiaľ príliš žiadané. „Zrejme ešte len nadíde ich čas,“ uzatvára.

Stredoslovenská energetika vám môže vďaka novej službe Obnov dom so SSE pomôcť zabezpečiť energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Ak si nie ste istý, aké energeticky úsporné opatrenia realizovať a aké úspory vám prinesie, odborníci zo SSE vám pomôžu aj s prípravou energetickej štúdie. V rámci služby Obnov dom so SSE vám SSE pomôže aj s vypracovaním chýbajúcej dokumentácie, s administratívnymi náležitosťami spojenými so žiadosťou o príspevok a jeho vyplatením a navyše zabezpečí komplexnú realizáciu zvolených úsporných riešení.

