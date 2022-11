Deň slovenskej kultúry v Osle zavŕšil s aplauzom koncert ŠKO Žilina

Štrnásťročný husľový virtuóz Teo Gertler si počas koncertu zranil prst.

OSLO. Vyvrcholením pondelkového Dňa slovenskej kultúry v Osle bol vyše dvojhodinový koncert Štátneho komorného orchestra (ŠKO) Žilina.

Vystúpenie súboru pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského so sólistom, 14-ročným huslistom Teom Gertlerom, ocenilo nórske obecenstvo niekoľkonásobným potleskom v stoji.



Odozva publika nadchla aj skúseného dirigenta, ktorý spolupracuje s orchestrami v Európe, Ázii i Amerike.

"V Nórsku som mal však v pondelok premiéru – a o to viac som uchvátený vyspelosťou tunajšieho publika, láskou Nórov k hudbe i ich vrúcnym prijatím. Samozrejme, to niekoľkonásobné 'standing ovation' celý súbor veľmi potešilo," skonštatoval Svárovský, ktorý s ŠKO Žilina spolupracuje už tri desaťročia.

Najväčší aplauz zožal 14-ročný husľový virtuóz Teo Gertler. Aj on sám priznal, že vystúpenie v koncertnej sieni Oslo Konserthus, kde hrávajú všetky známe svetové orchestre, bolo špecifické.



"Toto je úžasná sála s úžasnou akustikou. So žilinským orchestrom sa mi veľmi dobre hrá a navyše pán Svárovský ako dirigent vie dať tomu neskutočnú emóciu, ktorú prenesie aj na nás ostatných a to potom celý koncert úplne inak znie," povedal mladý huslista, ktorý už spolupracoval aj s takými hviezdami ako Placido Domingo či Andrea Bocelli.



Svoje majstrovstvo dokázal Gertler v Osle aj napriek tomu, že sa počas hrania zranil – rozrezal si prst. Vzdať to uprostred vystúpenie však ani len nezvažoval.

"Nie, pretože ak príde prekážka a vy sa ju snažíte obísť, nebudete mať zo seba dobrý pocit; naopak, ak ju dokáže prekonať, môžete byť na seba hrdý," povedal výnimočný talent slovenskej hudby, ktorý priznal, že na podobný koncert, ako bol ten v Osle, kde odohral približne 40 minút, musí pred vystúpením skúšať sedem hodín denne.



Gertlerov talent vyzdvihla aj slovenská ministerka kultúry Natália Milanová, oceňujúc koncertnú bodku za Dňom slovenskej kultúry. "Dokázali sme, že Slovensko sa má čím hrdiť a čo zo svojej kultúry ponúknuť svetu,“ zdôraznila.

Potvrdila zároveň, že podujatie v Nórsku nemá byť jednorazovou záležitosťou, ale začiatkom systematickej prezentácie slovenskej kultúry ako nástroja propagácie krajiny: propagácie pomáhajúcej rozvíjať cestovný ruch i hospodárske vzťahy.



"V ideálnom prípade by sme chceli urobiť takéto podujatie dvakrát do roka, zatiaľ však ešte nie je plán, ktorá krajina by mala po Nórsku nasledovať," uviedla.



Deň slovenskej kultúry v Osle v pondelok prezentoval literárne, vizuálne i hudobné umenie. V hlavnom meste Nórska predstavili slovenské knihy pre deti, ktoré vyšli v nórčine, a uviedli tiež výstavu ilustrácií slovenských i nórskych autorov, ktoré mali úspech na Bienále ilustrácií Bratislava.