Kapitán Belej Marek Ševčík: Vedeli sme, že na to máme. Naším cieľom je postup

Rozhovor s kapitánom ŠK Belá.

BELÁ. Futbalisti Belej prežili po roku ďalšiu úspešnú jesennú časť. Zverenci Jána Holúbeka po majstrovskej sezóne 2021/2022 ukončili jesennú časť v V. lige Sever zaslúžene na prvom mieste.

Nielen o uplynulých trinástich kolách sme sa rozprávali s jedným z najlepších strelcov Belej, ale aj celej súťaže, kapitánom ŠK Marekom Ševčíkom.

Marek Ševčík Dátum narodenia: 6. 7. 1992 Vek: 30 rokov Pozícia: útočník Predchádzajúce kluby: Celú kariéru trávi v klube ŠK Belá s výnimkou pôsobenia v Slavii a Dukle Praha (žiaci aj dorast) Obľúbený klub: Real Madrid Futbalový vzor: v detstve Luis Figo, neskôr Cristiano Ronaldo

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Začiatok súťaže nám veľmi nevyšiel. Do tímu prišli noví hráči, celé si to muselo sadnúť. Sila mužstva, ktoré sme kvalitne doplnili, sa preukázala v druhej polovici jesene, kedy sme ťahali výbornú víťaznú šnúru, ktorá nás vyniesla na prvé miesto tabuľky.

Zlom nastal v Tepličke, kde sme konečne vyhrali na súperovom ihrisku. Bojovali sme ako tím. Vedeli sme, že na to máme, že môžeme poraziť každého súpera. Viezli sme sa na víťaznej vlne a takpovediac to už išlo samo. Veľká vďaka patrí fanúšikom. S ich podporou mi to pripadá, akoby sme doma hrali každý zápas, čo je úplne super.

Aj napriek tomu, že ste zopár zápasov vynechali, patríte k najlepším strelcom mužstva aj celej súťaže. Čo na to hovoríte?

Ide o vizitku celého tímu, vieme sa dostať do šancí. Spoluhráči mi vedia poslať finálne prihrávky. Nebojím sa povedať, že vďaka posilneniu mužstva aj vo vyššej súťaži opäť zimujeme ako jesenní majstri.

Ďalej sa dozviete: anketa s kapitánom: kto je v mužstve najväčší jedák, kávičkár, model, frfloš, technik, makač,

v čom vidí Marek Ševčík najväčšie rozdiely oproti VI. lige a čím ho V. liga prekvapila,

aký je podľa kapitána Belej tímový recept na úspech,

aké budú ciele Belej v jarnej časti,

čo pre neho znamená viesť Belú ako kapitán,

Marek Ševčík mal v júli svadbu - ako si užíva úlohu manžela?

Svoju ofenzívnu kvalitu potvrdzujete rok čo rok. Čomu vďačíte za to množstvo strelených gólov?

Neviem, asi som taký dobrý (smiech). Mám dobrú postavu na to, aby som strieľal góly. Nemám problém v situáciách jeden na jedného. Ak mi spoluhráči pripravia dobrú pozíciu, snažím sa zakončiť. Silný som v hlavičkovaní, ale ani zakončenie nohou nemám zlé.

Splnila vyššia súťaž vaše očakávania?