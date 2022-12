Teplička sa cez zimu plánuje posilniť. Predseda Milan Janči: Urobíme všetko pre postup

Rozhovor s predsedom OFK Teplička nad Váhom.

TEPLIČKA NAD VÁHOM. V Tepličke nad Váhom si pred začiatkom sezóny 2022/2023 kládli tie najvyššie ambície. Mužstvo prezimuje na 2. mieste o bod za nováčikom z Belej. O uplynulej jeseni sme sa rozprávali s predsedom klubu Milanom Jančim.

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Podľa postavenia v tabuľke veľmi kladne. Pred začiatkom jesennej časti novovzniknutej súťaže po reorganizácii sme si dali za cieľ skončiť najhoršie do druhého miesta, čo sa nám podarilo.

Čo sa týka mládeže, U15 máme v kritickom stave. V tejto kategórii nám chýbajú minimálne štyria hráči. Na budúci rok už budú môcť hrávať aj niektorí futbalisti z U13, takže to bude lepšie.

Doma ste vyhrali 5 zápasov zo 6, body ste si prinášali aj z ihrísk súperov. Ako ste spokojný z tohto hľadiska?

Naše pôsobenie bolo veľmi kolísavé. Úspešný začiatok sme pokazili krutou prehrou v Belej-Duliciach, ale zas najlepší herný výkon sme podali v Diviakoch. Body sme priviezli z neďalekých Gbelian, ale pokazili sme to hneď o týždeň doma s Belou. Najhorší výkon sme zase podali v Zubrohlave.

A ako ste spokojný s herným prejavom, ktorý vás zdobil počas jesene?

Nie všetci hráči, a hlavne jesenné posily, to zvládli podľa našich predstav. Vedeli sme, že ani táto súťaž nebude hladká, ale to, ako hráči pristúpili k zápasu v Zubrohlave, to sa jednoducho nedá prepáčiť.

Všetky derby zápasy sa skončili pomerom 2:0 – s Rosinou a Gbeľanmi ste vyhrali, s Belou zase prehrali. Ako sa spätne obzeráte za stretnutiami s ligovými rivalmi?

Zápas s Rosinou bol o športovom šťastí, tam to nebolo jednoznačné. S Gbeľanmi sme podali najkvalitnejší výkon, čo sa týka spomínaných derby zápasov. A s Belou to bol prepad. Z jesenných zápasov ma najviac mrzí domáca prehra proti Belej a v Tvrdošíne. Na Orave sa nám navyše v dôležitom zápase zranili Sušienka s Obertom. Podľa výkonu, ktorý sme u súpera podali, sme si minimálne bod zaslúžili.

Pred sezónou ste sa vyjadrili, že vaším cieľom je skončiť do 2. miesta v tabuľke, čo sa vám podarilo. V tomto smere ste spokojný, však?

Áno, s umiestnením v tabuľke som spokojný, aj keď sme pred poslednými tromi zápasmi rátali s plným bodovým ziskom. Tým myslím dobre rozbehnutý zápas s Tvrdošínom, ktorý sme zbabrali v závere.

Ako ste spokojný s prácou trénerskej dvojice Labuda-Padala?

Je to celkom dobré, len škoda, že nemáme náhradu za Labudu, ktorý sa ukázal ako platný hráč v našom tíme. Na lavičke by to možno videl celkom inak ako v hre.

Po 8. kole boli do béčka preradení Samuel a Michal Šipčiakovci. Aký bol dôvod?