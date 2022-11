Projekt novej vstupnej pasáže do žilinskej nemocnice brzdia staré stánky, ktorých sa nevedia zbaviť

Museli sa obrátiť na súd.

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA. Vstup do areálu žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou už mala lemovať vkusná nákupná pasáž so stánkami. Realitou za bránou zdravotníckeho zariadenia sú však stále rozmiestnené nevkusné prázdne stánky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Už viac ako rok sú predajné miesta prázdne po tom, ako vypršala nájomná zmluva na pozemok s prevádzkovateľom nemocničnej tržnice, no ten si ich neodpratal. Nemocnici sa so zmluvným majiteľom stánkov nepodarilo dohodnúť a celý spor dnes riešia súdy.

Na konci júla v roku 2022 sa skončila platnosť pätnásťročnej zmluvy so súkromným subjektom na prenájom pozemkov pri vstupe do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Vedeniu nemocnice sa tak mohli rozviazať ruky a v pláne už mali do areálu zainvestovať, zrevitalizovať ho a architektonicky zjednotiť.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Vodičov čakajú obmedzenia, jeden z hlavných vstupov do Žiliny zatvoria Čítajte

O odprataní rozhoduje súd

Aj viac ako rok po ukončení predaja stoja nevzhľadné búdy pred budovou polikliniky. Riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík priznáva, že cudzie stánky nevedia dostať preč z areálu nemocnice.

„Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme sa s dotyčným subjektom dohodli, žiaľ, odpratanie stánkov sa nám touto cestou nepodarilo zabezpečiť. Keďže ide o majetok cudzej osoby, napriek tomu, že sa nachádza na našom pozemku, nemôžeme stánky odpratať bez súhlasu majiteľa. Tento súhlas nemáme, prevádzkovateľ a podľa pôvodnej zmluvy majiteľ stánky dodnes neodpratal ani z vlastnej snahy,“ opísal dnešnú situáciu riaditeľ nemocnice.