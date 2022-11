Rozprávková pohárová cesta Bánovej sa skončila. Šajnoha a Guba hodnotia zápas proti Liptákom

Bánová sa proti fortunaligistovi dlho držala.

Pohárová cesta Bánovej sa skončila v piatom kole. Treťoligista privítal v osemfinále ligistu z Liptovského Mikuláša a dlho mu bol vyrovnaným súperom, no skúsenosti sa nakoniec prejavili.

5. kolo Slovnaft Cupu

TJ Jednota Bánová - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:3 (0:0)

Góly: 51. P. Voško, 78. a 84. M. Nečas. Bez kariet. Rozhodoval Micheľ, 400 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – M. Zavadzan, B. Ďurana, S. Bičan (46. Š. Káčer), Ľ. Horecký (74. S. Prášek), B. Gluvić, A. Bechný, P. Jasenovský (85. M. Šoška), D. Guba (85. R. Chupáň), J. Mráz (74. P. Bielik), R. Konečný.

HOSTIA: D. Gröger – T. Gerát (85. L. Bielák), R. Václavik, T. Staš (86. M. Totka), Ľ. Laura (85. A. Gaži), I. Bedecs, D. Filinský, R. Župa, A. Kačerík, P. Voško (85. M. Popović), P. Ďungel (77. M. Nečas).

Liptovský Mikuláš bol od úvodu v Bánovej aktívnejší a v prvých desiatich minútach kopal viacero rohových kopov. Fortunaligista mal počas celého prvého polčasu prevahu na lopte, domáci sa na útočnú polovicu dostali len výnimočne. Prvý dobrý zákrok predviedol Kosa v 10. minúte po strele Ďungela. V 17. minúte vybojovali hostia priamy kop, Župa však zakrútil loptu nad brvno. Na opačnej strane centroval do 16-tky Horecký, ale Mráza zastavil ofsajd.

Najväčšia šanca hostí prišla po chybnej rozohrávke Gluvića, keď po vykombinovaní obrany zakončoval Bielák, ale Kosa predviedol vynikajúci zákrok. V ďalšej dobrej šanci sa v 35. minúte po centri z pravej strany ocitol v 16-tke nekrytý Župa, ale zakončoval vedľa pravej tyče. O šesť minút neskôr sa opäť predviedol domáci brankár, ktorý fantasticky zneškodnil zakončenie Ďungela z tesnej blízkosti.

Do jedinej a zároveň najväčšej šance sa treťoligista dostal v závere prvého dejstva, keď Jasenovský našiel Gubu, ten si potiahol loptu po ľavom krídle a centroval do 16-tky na Konečného, no jeden z hosťujúcich obrancov mu v poslednej chvíli loptu vypichol.

V druhom polčase sa chybnej rozohrávky dopustil Kosa, ktorého úmysel prečítal jeden z hráčov hostí, domáci brankár jeho pokus vyrazil k rovnakému hráčovi, ktorý našiel Voška a ten nemal problém poslať loptu do opustenej brány.

Paradoxne, po tomto momente sa domáci viac osmelili, dlhšie podržali loptu a dostávali sa na dostrel hosťujúcej brány, do 16-tky letelo viacero centrov, no tie boli zblokované. Do dobrej šance sa zboku dostal Guba, no jeho špicák letel mimo.

V závere ešte strelil dva góly striedajúci Nečas – najskôr prekonal Kosu strelou zboku 16-tky a v druhom prípade sa k nemu dostala odrazená lopta.

Po pohárovej prehre 0:3 proti Liptovskému Mikulášu sme sa rozprávali s jedným z dvojice hlavných trénerov TJ Jednota Bánová Michalom Šajnohom.

Ako hodnotíte zápas proti Liptovskému Mikulášu?

S náročným terénom sa hostia dobre vyrovnali. Boli dobrí na lopte, v súbojoch, boli dôrazní, dopĺňali sa. Zdvojovali nás, boli neustále aktívni, mali dobré nábehy. Stálo nás veľa síl ubrániť to. Jednoducho nás prevýšili.

Nehovorím, že z našej strany to bolo úplne nevydarené, ale Liptovský Mikuláš zaslúžene zvíťazil, aj keď po prvom polčase sa nám podarilo udržať nerozhodný stav. Trošku sme im našimi dvomi chybami pomohli nakloniť výsledok na ich stranu. Taký je futbal, využili naše zaváhania. Gratulujem im k víťazstvu a postupu.

Čo sa týka terénu, domáci usporiadatelia robili všetko, čo bolo v ich silách. Lopta nám viackrát odskakovala. Mali sme to o to ťažšie, že keď sme sa dostávali z defenzívy pod tlakom na loptu, ťažko sa nám tvorilo na takom teréne.

Nemali sme potrebný pokoj. Lopta nám odskakovala od nohy, nevedeli sme to lepšie rozohrať. Hostia boli dôraznejší a po strate lopty nás hneď napádali. Nezostávalo nám nič iné, len ju dať hore, málo sme ju podržali. V tomto smere boli hostia lepší.

Bezgólová remíza po prvom polčase bola sľubná.

Výsledok bol dobrý, aj keď sme nemali veľa z hry. Chceli sme takýto výsledok udržať čo najdlhšie, aby to bolo napínavé a boli sme stále v hre. Dúfali sme, že by sa zápas mohol skončiť rovnako ako minulý rok a dospieť do penaltového rozstrelu.

Peter Kosa predviedol v zápase viacero skvelých zákrokov, no na začiatku druhého polčasu chyboval v rozohrávke, čo hostia využili na otvorenie skóre.