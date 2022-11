Županka Erika Jurinová o cestách v okolí Žiliny. Po štyroch rokoch budeme mať najhoršie za sebou

Motoristi žiadajú od župy kvalitnejšie cesty.

ŽILINA. Stav ciest a mostov, problémy v doprave na viacerých úsekoch a pomalé budovanie cestnej infraštruktúry považujú obyvatelia suverénne za najväčší problém Žilinského kraja.

Žiadajú vedenie samosprávneho kraja, aby sa stavom cestnej infraštruktúry zaoberalo prioritne. Očakávania motoristov sú veľké a to aj napriek tomu, že Žilinský samosprávny kraj spravuje len cesty druhej a tretej triedy.

Staronová žilinská županka Erika Jurinová si uvedomuje, že budovanie dopravnej infraštruktúry a technický stav ciest nekorešpondujú s intenzitou dopravy na severe Slovenska.

„Ľudia intenzívne vnímajú dopravu, pretože sa ich dennodenne dotýka. Problémy sa v tejto dobe akumulovali. Myslím si, že do konca volebného obdobia bude mať Žilinský kraj to najhoršie za sebou. Mal by byť dokončený železničný uzol Žilina, tunel Višňové, tunel Čebrať, pripravuje sa výstavba D-trojky na Kysuciach,“ poukazuje Erika Jurinová na to, že ľudia vnímajú činnosť krajskej samosprávy cez optiku ciest.

„Keď sa toto podarí dokončiť, ľudia začnú vnímať aj iné pozitíva, ktoré sa dejú v kraji, ako napríklad modernizácia stredného školstva, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, rozvoj cestovného ruchu.