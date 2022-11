Bánová konečne víťazne, Stráňavy trápila nemohúcnosť v koncovke aj proti vedúcemu Makovu

Komentáre k zápasom III. a IV. ligy.

V sobotu boli v akcii viaceré mužstvá žilinského regiónu. V III. lige cestovala Bánová v 14. kole na ihrisko Nového Mesta nad Váhom. Vo IV. lige zase Stráňavy v dohrávke 9. kola hostili vedúci Makov.

Bánovej sa po dlhšom čase podarilo bodovať naplno. Stráňavy prežívali v druhej polovici jesene streleckú krízu. Gól nedokázali streliť ani vedúcemu Makovu.

III. liga Západ - 14. kolo

AFC Nové Mesto nad Váhom – TJ Jednota Bánová 1:2 (1:1)

Góly: 42. D. Štefanka - 3. R. Konečný, 73. B. Ďurana. ŽK: D. Guba, Š. Káčer. Rozhodoval Husár, 100 divákov.

DOMÁCI: M. Igaz – A. Prelec, I. Múdry, M. Šimorka, D. Floriš, T. Marček, J. Tuka (68. Š. Valachovič), M. Živčic, M. Šebek (59. L. Šebek), D. Štefanka, D. Copko.

HOSTIA: P. Kosa – Ľ. Horecký, J. Mráz (76. S. Prášek), A. Bechný, D. Guba (88. M. Šoška), Š. Káčer, P. Jasenovský (46. P. Bielik), B. Gluvić (90. R. Chupáň), M. Zavadzan, B. Ďurana, R. Konečný.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Nové Mesto nad Váhom - Bánová, Stráňavy - Makov

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

ktorí dvaja hráči Bánovej mohli ešte skôr streliť druhý gól

strelu ktorého hráča Stráňav reflexívne vyrazil brankár Makova

a ešte oveľa viac

Bánová otvorila skóre už v 3. minúte. Po rohovom kope Horeckého sa v skrumáži najlepšie zorientoval Konečný a dostal loptu za bránkovú čiaru. V 17. minúte Horecký dobre vysunul do úniku Gubu, ktorý sa v 16-tke presadil jeden na jedného, ale jeho strelu Igaz reflexívne vyrazil nohou. V 22. minúte sa po Horeckého rohovom kope dostal opäť k zakončeniu Konečný, no v sklze prudko zakončoval do priestoru, kde stál Igaz. Zápas do 25. minúty patril Bánovej, no potom prevzali iniciatívu domáci.