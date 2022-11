4 tipy ako ušetriť pri každodenných nákupoch

Ceny potravín a aj ďalších produktov a služieb rastú naozaj raketovým tempom. Podpisuje sa pod to vysoká inflácia, či rastúce ceny energií.

V tejto ťažkej dobe je špeciálne dôležité šetriť aj pri maličkostiach. Pozrime sa spoločne na to, ako môžete jednoducho ušetriť pri každodenných nákupoch.

Určite ste si aj vy všimli rastúce ceny pri poslednej návšteve ľubovoľného obchodu. Máločo je lacnejšie ako pred pandémiou, či vojnou na Ukrajine. Ceny výrazne rastú, čo pocíti každá peňaženka. Šetrenie je však jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Samozrejme iba vtedy, ak viete ako presne na to. 5 tipov ako ušetriť pri každodenných nákupoch vám to ukáže.

Letáky

Prvým tipom ako ušetriť pri každodenných nákupoch sú letáky. Nie len tie, ktoré vám z času na čas prídu do poštovej schránky. Letáky si totiž viete pohodlne prezerať aj online. Aktuálne akčné letáky nájdete napríklad na webe Kaufino, či na portáli Tipli. Z pohodlia domova sa tak jednoducho dozviete, či práve prebieha Lidl výpredaj, prípade ako môžete ušetriť v Tescu. Stačí iba Tesco leták online prelistovať stránku po stránke a žiadna dôležitá informácia vám už neujde.

Investujte pár minút pred nákupom prezretiu online letáku a rozhodne ušetríte. Či už to bude Tesco leták, Lidl leták, či uprednostníte Billu je už len a len na vás. Ak si vša prelistujete všetky letáky online, tak jednoducho zistíte, v ktorom obchode sa vám najviac oplatí nakupovať. Podobne to platí aj pri obchodoch s nábytkom, či s elektronikou ak vydávajú online letáky. Rozhodne by ste ich nemali zmeškať, ak chcete ušetriť.

Peniaze z nákupu naspäť

Ďalšou možnosťou šetrenia je získavanie peňazí z nákupov naspäť. Celý postup je pomerne jednoduchý. Stačí sa bezplatne zaregistrovať na jednom z cashbackových portálov ako napríklad Tipli. Samotný proces registrácie vám nezaberie viac ako dve minútky vášho času. Pri ďalšom nákupe sa stačí prekliknúť do obľúbeného obchodu cez Tipli a dokončiť nákup presne tak ako zvyčajne.

Následne po nákupe sa vám časť peňazí vráti na váš Tipli účet. Odtiaľ si ich môžete nechať kedykoľvek previesť na bežný účet v ktorejkoľvek banke. Tipli vám navyše prináša aj online letáky ako Lidl leták, či zľavové kódy, kupóny a informácie o výpredajoch ako napríklad Bonprix.sk výpredaj. Online nakupovanie cez Tipli sa zaručene oplatí.

Vernostné karty

Mnohé internetové, ale aj kamenné obchody ponúkajú často pre svojich zákazníkov rôzne vernostné karty. Tie sú vždy skvelou možnosťou ako ušetriť pri nákupe. Niektoré obchody ponúkajú zľavu už iba za registráciu a prihlásenie sa na vernostný program. Iné zase vyžadujú postupné zbieranie bodov, ktoré môžete neskôr uplatniť ako zľavu.

Systémy sa síce líšia, no majú však niečo spoločné. Vždy dokážete vďaka vernostným kartám ušetriť. Či už sa jedná o Kaufland card, Tesco clubcard, či Billa kartu. Určite teda odporúčame vybaviť všetky dostupné vernostné karty a taktiež stať sa súčasťou vernostných programov. Môžete využiť nie len lepšie ceny, ale aj super zľavy.

Výpredaje

Poslednú možnosť ako ušetriť, ktorú musíme spomenúť sú výpredaje. Či už sa jedná o internetové obchody alebo kamenné predajne, tak výpredaje rozhodne lákajú množstvo zákazníkov. Takmer každý internetový obchod ponúka kategóriu výpredaj so zľavnenými produktami. Tie najlepšie výpredaje pre vás sleduje aj Tipli. Super výpredajové ponuky nájdete pri vybraných obchodoch.

Kamenné predajne zase často majú samostatné oddelenia, ktoré obsahujú iba výpredajové výrobky. Pri spotrebnom tovare ako potraviny, to často môže byť aj tovar so skráteným dátumom spotreby. Pri nákupe takýchto produktov tak môžete výrazne ušetriť. Nezabúdajte na to, že všetky spôsoby šetrenia sa dajú rôzne kombinovať a vy tak môžete pri jednom nákupe šetriť aj viac krát.

Využite tieto 4 tipy ako ušetriť pri každodennom nakupovaní a rozhodne ušetríte. Vaša peňaženka sa vám určite poďakuje. Či už ide o online letáky, cashback, vernostné karty, či výpredaje. Je to naozaj jednoduché, keď viete ako na to.