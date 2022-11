Rozdiel medzi prvým a ôsmym je iba sedem bodov. Kluby II. triedy ObFZ Žilina hodnotia jeseň

Hodnotenie jesennej časti v II. triede ObFZ Žilina.

Jesenná časť v oblastných futbalových súťažiach je minulosťou. II. trieda ObFZ Žilina mala aj tento rok štrnásť účastníkov. Čelo tabuľky je nesmierne vyrovnané, veď prvé Dlhé Pole a siedmu Strážu delí od seba iba šesť bodov. Jarná časť bude určite zaujímavá, no my sme sa obhliadli za práve skončenými trinástimi jesennými kolami, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

Článok pokračuje pod video reklamou

„NAJ“ II. triedy Najlepší strelci: 13 gólov: Andrej Hrobárik (Hrabové), Stanislav Makuka (Divinka-Lalinok), 12 gólov: Samuel Čebek (Hliník), Marián Repkovský (Stráža), 10 gólov: Marek Galbavý (Ovčiarsko) Najviac odohraných minút: 1170: Matej Vršanský (Ovčiarsko), Patrik Hrobárik, Andrej Hrobárik (obaja Hrabové), Ľubomír Jašo, Martin Čižmárik (obaja Rašov) Najviac strelených gólov: 42 – Ďurčiná Najmenej inkasovaných gólov: 15 – Dlhé Pole Najmenej strelených gólov: 6 - Zbyňov Najviac inkasovaných gólov: 43 - Ovčiarsko

1. miesto: TJ DLHÉ POLE

Dlhé Pole sa stalo zaslúženým jesenným majstrom so štvorbodovým náskokom pred dvojicou Divinka-Lalinok - Rašov. Zverenci Mareka Špenera mali najlepšiu obranu v súťaži, dostali iba pätnásť gólov. Doma boli stopercentní, vyhrali všetkých šesť zápasov (mali ich hrať sedem, no Zbyňov v 10. kole nevycestoval a Dlhé Pole vyhralo kontumačne).

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: I. a II. trieda ObFZ Žilina: Týchto 28 futbalistov počas jesennej časti najviac zaujalo Čítajte

Menším mínusom je, že mužstvo pozbieralo vonku iba osem bodov. Šokujúca bola prvá prehra v súťaži, ktorú utŕžili na ihrisku vtedy posledného Ovčiarska. Dlhé Pole sa nemuselo spoliehať na jedného útočníka, hneď traja sa stali najlepšími strelcami mužstva.

VÝSLEDKY: vs Nezbudská Lúčka 1:0, vs Stráža 1:1, vs Divinka-Lalinok 1:0, vs Hliník 2:0, vs Pšurnovice 5:2, vs Kolárovice 7:2, vs Ovčiarsko 1:3, vs Rašov 5:2, vs Ďurčiná 1:3, vs Zbyňov 3:0 kontumačne, vs Hričovské Podhradie 3:1, vs Hrabové 1:0, vs Hvozdnica 1:1.

NAJLEPŠÍ STRELCI MUŽSTVA: Tomáš Rybárik, Vladimír Papajčík, Kristián Bohdan (5 gólov)

ŽK: 20, najviac Miroslav Šottník, Miloš Hubočan, Michal Šottník, Michal Badura, Dominik Gašiak (2). ČK: žiadna

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jesennej časti mužstiev TJ Dlhé Pole, OŠK Divinka-Lalinok, Družstevník Rašov, TJ Tatran Hrabové, TJ Stráža, TJ Považan Nezbudská Lúčka, TJ Kolárovice, FK Ďurčiná, TJ Hvozdnica, FK Hliník, OFK Ovčiarsko, TJ Pšurnovice, TJ Družstevník Hričovské Podhradie, TJ Zbyňov

komentáre zástupcov klubov: DLHÉ POLE (tréner Marek Špener), Divinka-Lalinok (tréner Ján Papučík), RAŠOV (tréner František Kadáček), HRABOVÉ (tréner Ľubomír Hrobárik), STRÁŽA (tréner Michal Radočáni), NEZBUDSKÁ LÚČKA (vedúci mužstva Ľubomír Tavač), KOLÁROVICE (predseda klubu Peter Čado), ĎURČINÁ (predseda klubu Vladimír Sudor), HVOZDNICA (tréner Peter Gašperec), HLINÍK (tréner Martin Gajdošík), OVČIARSKO (tréner Vladimír Galbavý), HRIČOVSKÉ PODHRADIE (tréner Peter Rakučák), ZBYŇOV (predseda klubu Roman Urík)

Tréner Marek Špener: „Vedeli sme, že nás čaká náročná jeseň a súťaž bude od začiatku mimoriadne vyrovnaná. Po krátkej príprave sme museli postupne zapracovať nových hráčov do zostavy tak, aby sme od prvého kola zbierali body nielen doma, ale aj vonku.

Hneď na úvod nás preverili nováčikovia a pozitívom okrem víťazstiev bola pevná defenzíva. Po štvrtom kole sme okrem troch víťazstiev zaznamenali aj tri čisté konta a inkasovali len jeden gól. Vedeli sme, že keď sa zlepší aj naša efektivita v ofenzíve, môžeme pomýšľať na najvyššie pozície.