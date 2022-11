Dominantná Teplička bez prehry, stred tabuľky je vzácne vyrovnaný (kluby bilancujú jeseň)

Hodnotenie jesennej časti v I. triede ObFZ Žilina.

V I. triede ObFZ Žilina sa počas jesennej časti bolo opäť na čo pozerať. Svoju vlastnú súťaž si hralo béčko Tepličky, ktoré v trinástich zápasoch nenašlo premožiteľa a stratilo len dva body. Vynikajúco sa už tradične darilo Hornému Hričovu.

V strede tabuľky sú medzi mužstvami menšie bodové rozdiely a bude zaujímavé sledovať, ako sa poradie počas jarnej časti premieša. Teraz sme sa ešte bližšie obzreli za jeseňou a na každý zo štrnástich tímov, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

„NAJ“ I. triedy Najlepší strelci: 14 gólov: Marek Mravec (Nededza), Michal Makovický (Horný Hričov), 13 gólov: Radoslav Adamčík (Nededza), 12 gólov: Martin Hikaník (Teplička nad Váhom B), 10 gólov: Jozef Možucha (Štiavnik) Najviac odohraných minút: 1170: Jaroslav Hruška, Peter Podkopčan (obaja Kamenná Poruba), Martin Sventek (Lietavská Lúčka), Pavol Drahno (Bytčica), Martin Mištrík (Štiavnik) Najviac strelených gólov: 56 – Teplička nad Váhom B Najmenej inkasovaných gólov: 13 – Teplička nad Váhom B Najmenej strelených gólov: 17 - Petrovice Najviac inkasovaných gólov: 58 - Petrovice

1. miesto: OFK TEPLIČKA NAD VÁHOM B

Jesenná časť bola v znamení béčka Tepličky. Rezerva piatoligového áčka z trinástich zápasov dvanásť vyhrala. Remizovala hneď v prvom kole, no aj to smolne, pretože doma proti Považskému Chlmcu hrala polčas presilovku, nedala penaltu a päť minút do konca inkasovala vyrovnávajúci gól.

Mužstvo má najlepšiu obranu aj útok, pričom mu v polovici sezóny pomohli nielen gólmi preradení hráči z áčka Samuel a Michal Šipčiakovci. Ak bude Teplička pokračovať vo fantastických výkonoch aj na jar, je možné, že súťažou prejde bez jedinej prehry.

VÝSLEDKY: vs Považský Chlmec 1:1, vs Veľké Rovné 4:3, vs Zástranie 3:0, vs Hôrky 7:1, vs Bytčica 5:1, vs Rajec 5:0, vs Nededza 3:1, vs Kamenná Poruba 2:1, vs Lietavská Lúčka 5:0, vs Hlboké 4:1, vs Horný Hričov 5:3, vs Štiavnik 5:0, vs Petrovice 7:1.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Martin Hikaník (12 gólov)

ŽK: 24, najviac Juraj Bielik, Dávid Stančík, Michal Šipčiak (4). ČK: žiadna.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jesennej časti mužstiev OFK Teplička nad Váhom B, TJ Horný Hričov, TJ ŠTART Veľké Rovné, FK Rajec, OŠK Nededza, ŠK Štiavnik, OŠK Kamenná Poruba, OFK Hôrky, TJ Tatran Bytčica, ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, TJ Považský Chlmec, FK Zástranie, TJ Hlboké, ŠK Petrovice + štatistiky

komentáre zástupcov klubov: TEPLIČKA NAD VÁHOM B (tréner Tomáš Slota), HORNÝ HRIČOV (tréner Marián Vydra), VEĽKÉ ROVNÉ (predseda klubu a tréner Ladislav Korček), RAJEC (tréner Ján Paulini), NEDEDZA (tréner Tomáš Trpiš), ŠTIAVNIK (asistent trénera Vladimír Čvapek), KAMENNÁ PORUBA (tréner Martin Strhár), HÔRKY (tréner Stanislav Marušák), BYTČICA (tréner Pavol Drahno), LIETAVSKÁ LÚČKA (kapitán Martin Sventek), POVAŽSKÝ CHLMEC (predseda klubu Michal Matúš), ZÁSTRANIE (predseda klubu Juraj Škorvánek), HLBOKÉ (predseda klubu Rudolf Remeš), PETROVICE (tréner Ľudovít Eichler)

Tréner Tomáš Slota: „Myslím si, že všetci v našom klube hodnotia jesennú časť sezóny ako veľmi úspešnú, veď stratiť iba dva body je fantastický výsledok. Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať na jarnú časť minulej sezóny a okrem toho ešte zlepšiť našu hru, či už v obrane, ako aj vo finálnej fáze, v ktorej sa nám darilo premieňať oveľa viac šancí.

Aj keď v úvode sezóny, po prvom zápase proti Považskému Chlmcu, v ktorom sme nepremenili penaltu a neudržali vedenie, by nám takúto sezónu predpovedal málokto. Tento zápas dávam za vinu zle zvolenému súperovi v generálke, ktorý sme odohrali proti Višňovému. Síce sme zvíťazili, ale v stretnutí sme sa celý čas iba bránili. Zápas s Chlmcom sa však vyvíjal opačne. Boli sme dominantní, ale chýbala nám kreativita a kvalita v zakončení.

V ďalšom zápase sme ale nastúpili ako úplne iné mužstvo, s výborným pressingom, vďaka ktorému sme dokázali vyhrávať už 3:0 vo Veľkom Rovnom. V posledných minútach sme o toto vedenie prišli a znova to vyzeralo na smolnú sezónu, no našťastie sme dokázali ešte v nadstavenom čase dať gól a zvíťaziť.

Myslím si, že toto bol ten zlom, odkedy sme akoby našli tú silu a schopnosť vyhrávať zápasy.