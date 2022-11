VI. liga: Bytča s Višňovým v popredí, Puček znovu naj strelcom (kluby hodnotia jeseň)

Hodnotenie jesennej časti v VI. lige skupina A.

Osem žilinských a šesť kysuckých zástupcov tvorilo zloženie VI. ligy skupina A. Počas 13 kôl nebola núdza o zaujímavé zápasy, výkony jednotlivcov či krásne góly. V hodnotení jesennej časti sme sa bližšie pozreli na každého žilinského zástupcu, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

„NAJ“ VI. ligy Najlepší strelci: 12 gólov: Peter Puček (Bytča), 8 gólov: Lukáš Horký (Bánová B), Jozef Játy (Kotešová), Martin Jendruch (Višňové), Roman Ovčík (Vadičov) Najviac odohraných minút: 1170: Marek Pastorek (Vadičov), Lukáš Mravec (Bytča), Dalibor Švík (Stará Bystrica), František Mudrík (Skalité), Oliver Seman (Radôstka) Najviac strelených gólov: 38 – Bytča a Višňové Najmenej inkasovaných gólov: 15 - Bytča, Višňové a Vysoká nad Kysucou Najmenej strelených gólov: 12 - Vadičov Najviac inkasovaných gólov: 40 - Vadičov

1. miesto: MFK BYTČA

Po postupe z oblastnej súťaže neskrývali v Bytči majstrovské ambície ani pred začiatkom nového ročníka v šiestej lige. Do mužstva prišli cez leto viaceré zvučné posily – obrancovia Lukáš Mravec s Erikom Valáškom či kanonier Peter Puček. V tíme naďalej zostali aj Marek Filo s Viktorom Pečovským.

Prvú polovicu sezóny mala Bytča poriadne nahustenú, veď za dva a pol mesiaca odohrala v lige, Prezidentskom pohári a Slovnaft Cupe až dvanásť zápasov. Anglické týždne si vypýtali svoju daň v podobe remíz 1:1 s Predmierom a Bánovou B na vlastnom ihrisku.

Jedinú prehru utrpela Bytča v 10. kole v Radôstke. V predposlednom kole však zvládla šláger na ihrisku Višňového a vďaka Pučekovmu hetriku a výhre sa dostala na čelo tabuľky, na ktorom bude zimovať. Bývalý hráč Čierneho opäť potvrdil svoje kvality a po jeseni je s dvanástimi gólmi najlepším strelcom súťaže.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jesennej časti mužstiev MFK Bytča, TJ Višňové, TJ Družstevník Bitarová, FK Predmier, FK Strečno, OFK Kotešová, TJ Jednota Bánová B, TJ Fatran Varín + štatistiky

komentáre zástupcov klubov: BYTČA (tréner Stanislav Lojdl), VIŠŇOVÉ (hrajúci asistent trénera Jozef Ondruš), BITAROVÁ (tréner Branislav Labant), PREDMIER (predseda klubu Juraj Bajza), STREČNO (predseda klubu Štefan Tavač), KOTEŠOVÁ (tréner Matej Mozolík), BÁNOVÁ B (asistent trénera Marián Červený), VARÍN (tréner Martin Lopušan)

VÝSLEDKY: vs Vadičov 3:0, vs Skalité 3:1, vs Predmier 1:1, vs Bitarová 2:1, vs Bánová B 1:1, vs Zborov nad Bystricou 6:1, vs Kotešová 3:0, vs Stará Bystrica 3:3, vs Vysoká nad Kysucou 3:0, vs Radôstka 2:4, vs Strečno 5:1, vs Višňové 3:2, vs Varín 3:0.

NAJLEPŠÍ STRELEC MUŽSTVA: Peter Puček (12 gólov)

ŽK: 20, najviac Milan Kardoš, Lukáš Mravec, Peter Špánik (3). ČK: 2 (Tomáš Škrobák, Marián Králik)

Tréner Stanislav Lojdl: „Mali sme dva hlavné ciele - postup v Prezidentskom pohári a vyhrať jesennú časť v lige. Obidva ciele sme splnili, máme to dobre rozohraté. V Prezidentskom pohári budeme hrať semifinále doma na našom štadióne, čo bude určite veľká výhoda.