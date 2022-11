Stráňavám chýbal strelec. Belá s Tepličkou rúbu vysoko, Rosina sa vyhrabala z najhoršieho

Hodnotenie jesennej časti vo IV. a V. lige.

Jesenná časť v regionálnych futbalových súťažiach je za nami. Vo IV. lige zastupovali žilinský región Stráňavy a v V. lige Sever Teplička nad Váhom, Rosina, Gbeľany a Belá. V oboch súťažiach nebola núdza o zaujímavé zápasy a momenty, o ktoré sa starali futbalisti na zelených trávnikoch. Bližšie sme sa pozreli na spomínaných päť mužstiev, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

IV. LIGA

11. miesto: OŠK BANÍK STRÁŇAVY

Futbalisti Stráňav prezimujú vo IV. lige na 11. mieste. Nováčik nemal vôbec zlý vstup do súťaže, keď mal po troch kolách päť bodov. Blízko aspoň k bodu bol aj vo 4. kole v Čadci, kde zverenci Jána Jančiho prehrali až v dvojnásobnom oslabení po góloch zo záveru zápasu.

Neskôr síce prišli výhry nad Zvolenom a v dohrávke nad Žarnovicou, no druhá polovica jesene Stráňavám absolútne nevyšla. Baník sa trápil strelecky a chýbalo mu aj viacero hráčov na čele s kapitánom Marekom Jančim.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8ukZSwyE7TY

Pred sezónou opustil Stráňavy najlepší strelec Michal Lajš. Ten v strelil v predchádzajúcom ročníku 21 gólov. Dalo sa očakávať, že mužstvu budú jeho presné zásahy chýbať, ale že až takto výrazne... Najhoršiu ofenzívu má s dvomi strelenými gólmi Liptovský Hrádok, no potom nasleduje trojica mužstiev, ktoré ich strelili jedenásť – Badín, Liptovská Štiavnica a Stráňavy.

Tradičná futbalová bašta vyšla až v ôsmich zápasoch (!) gólovo naprázdno. Je teda jasné, na čom budú chcieť v Stráňavách počas zimnej prestávky zapracovať. Na jeseň treba zabudnúť a pozerať sa dopredu. Na siedmu Kováčovú strácajú futbalisti OŠK päť bodov, čo nie je veľa. V jarnej časti je určite v silách mužstva skončiť aspoň v polovici tabuľky.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie jesennej časti mužstiev OŠK Baník Stráňavy, ŠK Belá, OFK Teplička nad Váhom, ŠK Gbeľany a OŠK Rosina + štatistiky

komentáre zástupcov klubov: STRÁŇAVY (predseda klubu a tréner Ján Janči), BELÁ (tréner Ján Holúbek), TEPLIČKA NAD VÁHOM (hrajúci tréner Daniel Labuda), GBEĽANY (predseda klubu Dušan Martinček), ROSINA (predseda klubu Štefan Paur)

Predseda klubu a tréner Ján Janči: „Do vyššej súťaže sme vstupovali s pokorou. Každému mužstvu sme chceli byť rovnocenným súperom. Úvod sezóny sme mali dobrý, hlavne sme však trpeli na to, že sme nedávali góly. V tabuľke by sme boli vyššie, ak by sme výsledkovo zvládli úvodné zápasy, v ktorých sme remizovali.

Druhá časť jesene nás nezastihla v ideálnej športovej forme.