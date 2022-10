Žilina získala zvučnú posilu. Z Nitry prichádza útočník Róbert Varga

V drese Topoľčian sa v sezóne 2020/2021 stal najlepším strelcom SHL.

ŽILINA. Róbert Varga má nové pôsobisko. Rodák z Bratislavy, ktorý naposledy pôsobil v extraligovej Nitre, bude vo svojej kariére pokračovať v klube Vlci Žilina. Dvadsaťsedemročný útočník sa tak vracia do druhej najvyššej hokejovej súťaže, v ktorej naposledy pôsobil v sezóne 2020/2021. V drese Topoľčian sa vtedy stal najlepším strelcom ligy.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Mal som ponuky z extraligy aj z SHL. Ale tá žilinská ma zaujala najviac. Myslím si, že sa tu tvorí niečo, čo môže fungovať aj v budúcnosti. Zavážilo, že Vlci chcú postúpiť do extraligy, že sa to tu buduje už nejaký ten rok. Chcel by som klubu pomôcť k postupu.

Dúfam, že do tímu prinesiem góly a podporu ofenzívy. Ale takisto sa budem snažiť svojím prístupom na ľade pomôcť tímu čo najviac, aby sme dosiahli želaný úspech,“ povedal Varga po podpise zmluvy.