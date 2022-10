Meno Slota opäť v politike

Hlasy chce prepočítať, voľby vyhral jedenásťkrát. Toto sú top momenty volieb v Žilinskom kraji.

ŽILINSKÝ KRAJ. Voľby priniesli niekoľko zaujímavých momentov. Pozrite sa, aké to boli v Žilinskom kraji.

Fiabáne bude hľadať podporu

Hoci Peter Fiabáne bez problémom a pomerne suverénne zvíťazil v primátorských voľbách v meste Žilina, nebude sa môcť v zastupiteľstve spoľahnúť na svojich najbližších podporovateľov. Z jeho osemčlenného Teamu Žilina sa do poslaneckých lavíc prebojoval iba ostrieľaný 52-ročný kníhkupec Ján Ničík.

Znamená to, že pri všetkých politicky citlivých návrhoch bude musieť rokovať s poslancami z iných klubov a hľadať ich podporu. Na to je však Fiabáne zvyknutý už z minulého funkčného obdobia.

Meno Slota je späť

Do politiky sa vracia meno Slota, syn kontroverzného exprimátora Žiliny, Pavol Slota. Ako primátorský kandidát skončil na štvrtom mieste s 2 723 hlasmi.

Kandidát strany Domov - národná strana sa paradoxne neprebojoval do Mestského zastupiteľstva v Žiline, keď ho zakrúžkovalo len 539 voličov. No to nie je posledný paradox spojený s Pavlom Slotom. 41-ročný pronárodný politik napokon bez poslaneckej stoličky nezostane. Voliči ho posunuli do poslaneckých lavíc zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.