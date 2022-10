Peter Fiabáne: Prioritou bude zavedenie parkovacej politiky, rekonštrukcia Bulváru a centra Žiliny

Päťdesiatdeväťročného politika podporilo 45,53 % Žilinčanov.

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA. V kampani hovoril o kontinuite a o tom, že chce dokončiť, čo jeho tím začal. Primátor Žiliny PETER FIABÁNE dostal pomerne silný mandát od voličov, aby pokračoval v práci, ktorú počas štyroch rokov na čele úradu robil. Mnohé projekty z jeho prvého funkčného obdobia sa začnú uskutočňovať až v ďalších štyroch rokoch, v ktorých bude mať šancu dotiahnuť ich do konca. Počas volebnej noci pre MY Žilina naznačil, ako bude mesto pod jeho vedením postupovať v zásadných témach.

Najväčšou výzvou nového funkčného obdobia bude zavedenie parkovacej politiky. Mesto na koncepcii parkovania pracuje už dlhé mesiace. Kedy prídete s návrhom pred verejnosť?

Potrebujeme pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý určí výšku poplatkov. Chystáme obstarávanie systému, dobudovanie parkovacích miest. Začneme na Hájiku a Solinkách a musíme zrevitalizovať mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pôjdeme medzi ľudí a pred tým, ako čokoľvek urobíme, musíme začať parkovaciu politiku vysvetľovať. Chceme dosiahnuť to, aby väčšina obyvateľov sídlisk náš návrh prijala. O konečnej podobe budú rozhodovať poslanci. My môžeme prísť iba s návrhom, ktorý bude dávať logiku, bude motivačný a prinesie príjem, ktorým budeme môcť financovať ďalší rozvoj parkovacej politiky, výstavbu parkovacích miest, no na druhej strane, aby nebol pre ľudí demotivujúci v tom zmysle, že ho budú odmietať.

Bude sa platiť už od prvého auta?

Rezidenti, ľudia s trvalým pobytom, zaplatia veľmi nízku sumu. Pre ľudí, ktorí v Žiline nemajú trvalý pobyt, bude suma vyššia. Suma bude len vo výške, aby vykryla náklady na vydanie parkovacej karty. V prípade druhého auta bude poplatok vyšší, v prípade tretieho ešte vyšší. Sídliská nezvládajú taký počet automobilov. Ak si niekto môže dovoliť mať zaparkované dve alebo tri autá pred domom, tak si myslíme, že si môže dovoliť aj poplatok za parkovanie.

Veľký projekt obnovy železničného uzla Žilina vstupuje do fázy, keď bude treba uzavrieť dôležitú spojnicu do centra mesta, Kysuckú ulicu. Neobávate sa toho, čo príde?