Dopoludnia voľby, popoludní ukončenie sezóny. Občiansku povinnosť v Rosine využili aj futbalisti

ROSINA. V sobotu doobeda voľby, v poobedňajších hodinách posledný zápas jesennej časti V. ligy Sever a po ňom ukončenie polovice sezóny. Takto vyzerá sobotňajší program viacerých futbalistov OŠK Rosina, ktorí majú trvalé bydlisko vo viac ako trojtisícovej obci v tesnej blízkosti Žiliny.

Káder futbalistov tradičného účastníka piatej ligy je spolovice zložený z hráčov, ktorí v Rosine aj žijú. Na piatkovom tréningu sa futbalisti dohodli, že vo volebný deň prídu svoje hlasy odovzdať spolu a približne okolo 10:00 hod. sa stretli pred kultúrnym domom.

Každý z hráčov už v minulosti absolvoval voľby – či už parlamentné alebo prezidentské. No pre niektorých z nich pôjde o premiérovo odovzdané hlasy v komunálnych a župných voľbách.

Hráči využili svoju povinnosť

Starostu volil prvýkrát napríklad obranca Alexander Kroupa. „Rozhodol som sa využiť občiansku povinnosť a išiel som voliť. Je to to najmenej, čo môžem urobiť. Voľby sú veľká príležitosť na to, ako ovplyvniť dianie v obci. Dúfam, že som sa rozhodol správne,“ povedal a doplnil ho záložník Vladimír Konštiak.