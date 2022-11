Zišla sa veľmi dobrá partia, bojovali sme jeden za druhého, vraví o Súľove kapitán Roman Hudek

Krátky rozhovor a anketa s kapitánom vedúceho celku III. triedy.

SÚĽOV. Futbalisti Súľova prežili slušnú jesennú časť. S 26 bodmi budú zimovať na prvom mieste so šesťbodovým náskokom pred Mojšom. Za uplynulými jedenástimi kolami sme sa v krátkom rozhovore a ankete obzreli s najstarším hráčom Súľova a zároveň kapitánom Romanom Hudekom.

Káder jesenného majstra BRANKÁRI: Jakub Kocian, Marek Kocian ml. OBRANCOVIA: Adrián Smatana, Marek Kocian st., Roman Hudek, Adam Kocian, Jakub Kereš, Peter Hrabovský ZÁLOŽNÍCI: Daniel Gajdošík, Filip Kereš, Juraj Pištek, Roman Hrtánek, Pavol Hrivo, Lukáš Kocian, Dominik Kocian, Michal Patyka ÚTOČNÍCI: Peter Hanulík, Miroslav Piaček, Jozef Kecík, Peter Blaško Predseda klubu: Marek Kocian Tréneri: Peter Bušfy, Marcel Lingeš

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

Najdôležitejší bol vstup do jesennej časti, keď nám vyšli prvé tri zápasy. Zaváhali sme akurát v Trnovom. Do mužstva prišli pred sezónou noví hráči a klapalo nám to na jednotku. Podávali sme výborné kolektívne výkony. Po minulé roky sme sa trápili a neobchádzali nás ani zranenia. Tento rok sme mali dostatok hráčov aj na lavičke. Herný prejav mužstva bol konsolidovaný. Tréneri nastavili správnu taktiku a oživili mužstvo mladými hráčmi, ktorí bojovnosťou potvrdili, že patria do zostavy. Po jeseni máme šesťbodový náskok, čo je super.

Ste kapitánom a zároveň najstarším hráčom v tíme. V mužstve je viacero futbalistov, ktorí sú aj o polovicu mladší od vás. Počúvajú vás na slovo?

Tu nejde o to, či majú počúvať mňa. Viac sa jedná o trénerov. Tých musím počúvať aj ja, hoci som najstarší (úsmev).