Stabilizovali káder a zapracovali odchovancov. V Súľove si hráči medzi sebou doprajú

TJ Partizán Súľov sa stal zaslúženým jesenným majstrom v III. triede ObFZ Žilina.

SÚĽOV. Jesenným majstrom v III. triede ObFZ Žilina sa s 26 bodmi a šesťbodovým náskokom pred druhým Mojšom stalo mužstvo TJ Partizán Súľov. Zverenci trénera Petra Bušfyho strelili najviac gólov, najmenej ich inkasovali a iba raz prehrali. Zaslúžene sa tak stali jesenným kráľom.

„Uplynulú jeseň hodnotíme v klube veľmi pozitívne. Teší nás prvenstvo v tabuľke, aj keď niekedy priebehy zápasov tomu nenasvedčovali. Ďalej ma teší fakt, že sme po niekoľkých ťažkých sezónach dokázali stabilizovať hráčsky káder a zapracovať niekoľko odchovancov,“ povedal na úvod tréner Súľova.

Petra Bušfyho počas jesennej časti najviac potešil priebeh domáceho zápasu proti Krasňanom (výhra 7:1). „A sklamalo ma správanie niektorých hráčov, hlavne voči rozhodcom na súperových ihriskách. Každý vie, že to vonku býva ťažké. Aj si vždy povieme, aby sme sa zdržali komentovania, ale aj tak k tomu príde,“ dodal.

Rozhodcovia mali cit pre hru V najnižšej súťaži chodia na zápasy väčšinou dvaja rozhodcovia, no niekedy sa stáva, že rozhoduje iba jeden arbiter. „Ak mám pravdu povedať, už sme si na to zvykli. Hlavne sa musíme pozerať na seba a nie na druhých. Niekoľkokrát nám pískali zápasy rozhodcovia z vyšších súťaží a musím objektívne uznať, že takíto arbitri mali cit pre hru a dokázali objektívne posudzovať jednotlivé zákroky. Čo sa týka rozhodcov z nižších súťaží, tak je vidieť, že sú ešte len na začiatku svojich kariér a učia sa rozhodovať,“ povedal na adresu mužov s píšťalkou Peter Bušfy.

Doma stopercentní, vonku zaváhali trikrát

Súľov odohral počas jesene doma päť zápasov a vo všetkých zvíťazil s celkovým skóre 20:4. „Najlepšie by bolo, kebyže to platí aj po jari. Ak budeme k svojim povinnostiam pristupovať zodpovedne a nebudeme lietať v oblakoch, tak verím, že budeme v nastolenom trende pokračovať,“ povedal Bušfy.

Tri zaváhania prišli počas jesennej časti na ihriskách súperov. Remízam v Lietave a Zádubní predchádzala jediná prehra, ktorú Súľov utrpel v Trnovom. „V tomto zápase sme mohli aj vyhrávať. Viem, že domáci dohrávali súboje dôrazne, z čoho boli naši hráči dosť frustrovaní. Minimálne dva týždne som ešte nad týmto zápasom premýšľal, čo sme mohli spraviť lepšie. Verím, že to Trnovému v jarnej časti vrátime aj s úrokmi,“ vravel s úsmevom.

A práve zápas v Trnovom považuje z jesennej porcie za ten najťažší. Ľahký duel neodohral Súľov ani v Dolnej Tižine, kde vyhrával po prvom polčase 3:0, no nakoniec zvíťazil iba o gól. „Góly sme strelili po chybách domácej obrany. Aj sme si povedali, že to musíme v pokoji dohrať. Domáci nás druhý polčas pritlačili a do konca zápasu sme sa báli o výsledok,“ vrátil sa myšlienkami k stretnutiu 7. kola.

Góly si medzi sebou rozdelilo viacero hráčov

Celkovo je Peter Bušfy s výkonmi svojich zverencov na súperových ihriskách spokojný. „Išlo o vyrovnané zápasy.