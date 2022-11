Majstrovský Súľov, prekvapením Dolný Hričov. V III. triede je to po jeseni veľmi vyrovnané

Obhliadnutie za jesennou časťou v III. triede.

ŽILINA. Ako prvá z futbalových súťaží v žilinskom regióne sa skončila jesenná časť v III. triede ObFZ Žilina, ktorá mala dvanásť účastníkov. Ani v najnižšej lige nebola núdza o zaujímavé zápasy a momenty, o ktoré sa starali futbalisti na zelených trávnikoch. Bližšie sme sa pozreli na každý z dvanástich tímov, pričom sme neobišli ani rôzne štatistiky.

„NAJ“ III. TRIEDY Najlepší strelci: 11 gólov: Jakub Rolko (Mojš), 9 gólov: Ladislav Heiser (Zádubnie), 8 gólov: Lukáš Pirošík (Babkov), Erik Kantorík (Divina), 6 gólov: Šimon Ďurčík (Dolná Tižina) Najviac odohraných minút: 990: Marek Kocian, Adam Kocian (obaja Súľov), Marek Cudrák, Štefan Brežný (obaja Dolný Hričov), Michal Chabada (Trnové) Najviac strelených gólov: 30 – Súľov Najmenej inkasovaných gólov: 10 – Súľov Najmenej strelených gólov: 12 - Lietava Najviac inkasovaných gólov: 40 - Krasňany

1. miesto: TJ PARTIZÁN SÚĽOV

Minuloročná sezóna v najnižšej súťaži mala štrnásť účastníkov a Súľov skončil v tabuľke po 26 zápasoch na 11. mieste so ziskom 19 bodov. Zrejme ani najväčší optimisti nepredpokladali, že to bude práve družina trénera Petra Bušfyho, kto sa bude po jesennej časti vyhrievať na 1. mieste. A to so ziskom 26 bodov získanými v 11 zápasoch. Už teraz majú v Súľove na konte o sedem bodov viac, ako ich získali počas celej predchádzajúcej sezóny.

Súľov má najlepšiu obranu aj útok v súťaži. Takisto má najviac výhier a najmenej prehier. Partizán prehral z 11 zápasov iba raz – bolo to v 5. kole na ihrisku Trnového, kde však inkasoval brankár Marek Kocian až v 88. minúte z kopačky domáceho Lukáša Harciníka.

V domácom prostredí bol Súľov stopercentný, keď v piatich zápasov nestratil ani bod. Okrem spomínanej prehry v Trnovom stratil vonku body ešte za remízy v Lietave a Zádubní. V oboch prípadoch strelili Súľovčania vyrovnávajúci gól v 70. minúte.

VÝSLEDKY: vs Podhorie 2:0, vs Terchová 4:1, vs Dolný Hričov 2:0, vs Mojš 1:0, vs Trnové 0:1, vs Krasňany 7:1, vs Dolná Tižina 3:2, vs Divina 5:2, vs Lietava 2:2, vs Babkov 3:0, vs Zádubnie 1:1.

NAJLEPŠÍ STRELCI MUŽSTVA: Juraj Pištěk, Peter Hanulík (5 gólov)

ŽK: 12, najviac Miroslav Piaček (3). ČK: 1 (Marek Kocian)

Tréner Peter Bušfy: „Jesennú časť súťažného ročníka berieme veľmi pozitívne. Zápasy, okrem jedného, boli vcelku vyrovnané.