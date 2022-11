Bojovníka Mária Brezovského preverili majstrovstvá Európy aj galavečer v Žiline

Mária Brezovský hodnotí trojicu zápasov.

ŽILINA. Bojovník MMA Mário Brezovský má za sebou ďalšie zápasy, ktoré dostatočne preverili jeho kvality. V druhej polovici septembra reprezentoval rodák z Nededze Slovensko na ME v Taliansku a o necelý mesiac neskôr sa predstavil v Žiline na galavečeri Way of Warrior. So šikovným bojovníkom z Wolf Pride Gym Žilina sme sa obzreli za týmito podujatiami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Proti Fínovi výhra v druhom kole

V slovenských farbách na majstrovstvách Európy absolvoval Mário Brezovský najskôr zápas proti dvojnásobnému šampiónovi Fínska, nepríjemnému postojárovi Iliasovi Laguirovi (skóre 12:2).

„Po prvom kole začal súper stupňovať tempo v postoji, ktoré mi nesedelo a videl som, že si začína viac veriť v úderoch a kombináciách. Vedel robiť aj so vzdialenosťou a to mi veľmi nesedelo, keďže bol dlhší. Cítil som, že to už v postoji začína byť horšie, tak som to preniesol na zem, kde pekne reagoval na strh, ale nakoniec som mu dal zdola armbar a vyhral som v druhom kole,“ povedal Brezovský.

Ďalej sa dozviete: čo Máriovi Brezovskému ukázali zápasy na ME

ako zhodnotil výkon na žilinskom galavečeri Way of Warrior

v čom vidí na sebe progres

Na Angličana nestačil

V druhom zápase sa postavil proti Angličanovi a zároveň šampiónovi štyroch krajín Jackovi Humphriesovi (skóre 6:1). Mário Brezovský prehral na body, no myslí si, že išlo o vyrovnanú partiu.

„Celý zápas bol viac-menej v postoji. Necítil som sa zle hore, tak som to tam držal, ale myslím si, že nakoniec zavážilo prvé kolo, v ktorom ma v posledných desiatich sekundách hodil na zem,“ vravel.

Po tejto prehre bol 19-ročný bojovník sklamaný, pretože už druhýkrát mu ušlo tretie miesto.