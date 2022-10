November v Rezorte Valachy: Svätomartinská hus, biele hľuzovky aj odpočinok vo wellness

Sychravé jesenné počasie priamo nabáda k tomu, spríjemniť si ho nejakým pekným zážitkom.

Urobte si výlet do Resortu Valachy vo Veľkých Karloviciach: november tam bude v znamení skvelého jedla a relaxácie. To všetko len tri kilometre za českou hranicou. Čo si nenechať ujsť?

Degustačný večer s vinárom Jiřím Uherkom - 5.11.2022

Spa hotel Lanterna s príchodom jesene uvádza nové sezónne menu v zážitkovej reštaurácii Vyhliadka. Je plné lahodných jesenných surovín a každý z jeho šiestich chodov je snúbený s vínami vinárstva Uherek. V sobotu 5. novembra od 19.30 h. sa bude navyše mimoriadne servírovať aj so sprievodným slovom šéfkuchára Pavla Pikuláka a Jiřího Uherka, atmosféru spríjemní hudobný sprievod v podaní huslistky Alžbety Královej.

Pre úplnú pohodu a možnosť vychutnať si pohárik vína bez starostí odporúčame spojiť večer s ubytovaním. Ešte zostáva pár voľných miest.

(zdroj: Resort Valachy)

Svätomartinské hody - 11. až 20.11.2022

Od 11. do 20. novembra si nenechajte ujsť obľúbené Svätomartinské hody v Spa hoteli Lanterna. Kuchári pre vás pripravili:

husaciu paštétu s brioškou, pomarančovou marmeládou a pancettou

polievku husaciu consommé s knedličkami z kačacej pečene

konfitované husacie stehno s červenou kapustou a pajfalskou knedľou

kačacie prsia a l´Orange s červenou repou, kelom a zemiakovou kroketou s hľuzovkami

Svätomartinské vína dodajú vinárstvo Šoman a Uherek.

Pohárik svätomartinského vína si vychutnáte aj v neďalekom Wellness hoteli Horal, kde vám ponúknu aj kačacie stehno s červenou kapustou a slaninovou knedľou, alebo môžete ochutnať ďalšie novinky sezónneho menu.

Noc bielych hľuzoviek - 16.11.2022

Vzácne biele hľuzovky opäť mieria do Valašska, do Spa hotela Lanterna. Kuchári sa pre nich opäť vypravia do tradičnej hľuzovej oblasti Piemont v Taliansku a po návrate z nich pripravia špeciálne menu, v ktorom nebudú chýbať ani ďalšie talianske delikatesy a vína.

Noc bielych hľuzoviek býva každý rok vypredaná, zarezervujte si svoje miesto včas! Pre väčší pôžitok z gastronómie a vína odporúčame zdržať sa cez noc a vyskúšať napríklad komfort nových izieb so zimnou záhradou a vaňou s výhľadom do údolia.

Kurzy pečenia a varenia v Galiku

Naučte sa fígle majstrov kuchárov a pekárov! V Rezorte Valachy organizujú kurzy varenia a pečenia na rôzne témy. V najbližšom čase sa môžete zúčastniť:

19.11.2022 - kurz prípravy halušiek

26.11.222 – kurz pečenia pizze (nielen) pre deti

3., 10. a 17.12.2022 – kurz pečenia vianočky – NOVINKA

Tip: Kurzy varenia a pečenia si môžete objednať aj ako teambuilding alebo akciu s priateľmi.

Za relaxáciou do Wellness Horal

Či už sa do Veľkých Karlovíc vyberiete za dobrým jedlom, alebo pri inej príležitosti, nenechajte si ujsť návštevu relaxačného centra Wellness Horal v hoteli Horal. Odpočinok príde v chladných novembrových dňoch vhod.

Doprajte si kúpanie v termálnych bazénoch vyhrievaných až na 36 °C, saunovanie a každodenné saunové rituály, ktoré vás pobavia a dodajú vám novú energiu, a tiež špičkovú exotickú masáž od ázijských masérok a masérov alebo hýčkacie beauty ošetrenie.

A nezabudnite, že:

pri rezervácii masáže či beauty máte automaticky v cene časovo neobmedzený pobyt vo Wellness Horal

keď sa ubytujete v hoteli Lanterna alebo Horal, máte po celú dobu pobytu – vrátane raňajok a večere – tiež časovo neobmedzený vstup do wellness

pri ubytovaní v Spa hoteli Lanterna môžete navyše neobmedzene využívať aj tamojšie komorné L-Spa a v cene máte aj podvečerný snack Aperitivo moment