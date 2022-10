Štefan Zelník: Zostávam hľadať riešenia v zdravotníctve, ktorému hrozí kolaps

Milí Žilinčania bývam a pracujem v Žiline s celou rodinou. Nie je mi ľahostajné ako Žilina stagnuje a chátra.

Žilina je asi jedine mesto na Slovensku, ktoré riadia ľudia dochádzajúci z okolitých okresov. Súčasný primátor pán Fabiána si vybral viacerých vedúcich pracovníkov ktorí dochádzajú napríklad z Predmiera, Bytče, Považskej Bystrice, Martina, Ružomberka, Púchova. Prednosta mestského úradu dochádza z Ovčiarska. Samotný primátor Fabiáne býva v Divinke časť Lalinok.

Po ohlásení mojej kandidatúry však nastali nové skutočnosti. Ešte pred dvoma týždňami na konferencii o stave zdravotníctva z kuloárov som sa dozvedel, že do zdravotníctva príde viac peňazí ako to bolo v minulom roku. Predpokladalo sa, že to bude okolo 800 miliónov až 1 miliarda eur.

Pritom 850 miliónov € je minimum na udržanie kritickej situácie v zdravotníctve v budúcom roku, aby sa pokryli zvýšené platy, vysoká inflácia a nárast energií. Pre porovnanie v ČR na počet obyvateľov dostane české zdravotníctvo 3 mld. € viac.

Nielen pre mňa, ale pre celú zdravotnícku verejnosť bolo prekvapením, že návrh rozpočtu je navýšený len o 130 miliónov eur. Je nedostatok lekárov a aj sestier a v dôsledku zlého rozpočtu hrozí vážny kolaps v rezorte.

Pre mňa vystala dôležitá otázka zostať v zdravotníckom zariadení a hľadať riešenia, aby sme aj keď možno v obmedzenom režime, ale predsa poskytovali zdravotnú, starostlivosť najmä pre obyvateľov Žiliny, alebo v prípade zvolenia odísť na mestský úrad.

Vzhľadom k tomu, že okrem mňa kandiduje na post primátora aj človek, ktorý má tiež skúsenosti s prácou v samospráve – zastával funkciu zástupcu primátora, je skúsený manažér, býva v Žiline a naše programy a názory na riešenie problémov sú veľmi podobné, o to mi je ľahšie vzdať sa kandidatúry na primátora Žiliny v prospech pána Ing. Patrika Gromu, PhD.

Milí Žilinčania, ďakujem vám za doterajšiu podporu a priazeň, ďakujem môjmu volebnému tímu a prosím vás, podporte v komunálnych voľbách svojím hlasom Patrika Gromu.

Ďakujem

Štefan Zelník

