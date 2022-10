Väzni majú v Žiline zlé podmienky. Postavia novú väznicu

K 285 miestam pre obvinených i odsúdených pribudne 55 postelí.

ŽILINA. Päťdesiatpäť miest pre obvinených i odsúdených bude mať nová väznica, ktorá vyrastie v areáli žilinského Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon odňatia slobody.

Okrem nových ciel vzniknú v objekte za ostnatými drôtmi návštevné miestnosti, priestory na vyšetrovanie, pracoviská pre odsúdených i miestnosti na voľnočasové aktivity a kultúru.

Zbor väzenskej a justičnej stráže už má stavebné povolenie na vybudovanie nového šesťpodlažného objektu. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre výber zhotoviteľa.

So začatím obstarávania stavby už súhlasila aj Vláda Slovenskej republiky. Bez jej odobrenia by sa nemohol začať proces výberu zhotoviteľa stavby. Na konci celého procesu by mali získať osoby väznené v Žiline priestory, ktoré sú adekvátne 21. storočiu.

Najhoršia väznica

Žilinská väznica spája ústav na výkon väzby pre obvinených mužov i ženy a zároveň ústav na výkon trestu odňatia slobody pre odsúdených mužov, ktorí sú súdom zaradení do minimálneho stupňa stráženia.

Na zlý stav päťdesiatročného objektu upozornil nedávno predseda parlamentu Boris Kollár. Po návšteve žilinskej väznice nešetril kritikou. Hovoril o neľudských podmienkach a o ústave, ktorý pripomína päťdesiate roky.