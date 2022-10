Záverečné kolo v znamení výhier žilinských mužstiev. Dvojgóloví Labuda, Žingora aj M. Jadroň

Komentáre k zápasom 13. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 13. kolo V. ligy Sever. Všetky mužstvá žilinského regiónu nastúpili v domácom prostredí a všetky bodovali naplno.

Teplička šokujúco prehrávala po prvom polčase s Turzovkou 0:1, keď Kysučania vyťažili z minima maximum. Domáci však boli jednoznačne lepší celý zápas, len im to nechcelo padnúť do brány. No v druhom dejstve domáci odkliali smolu vo finálnej fáze a dvomi gólmi nestarnúceho Labudu otočili skóre vo svoj prospech.

Dobrú formu zo záveru jesene potvrdila Rosina, ktorá zaslúžene zvíťazila nad Tvrdošínom 1:0. Výhra zverencov Tomáša Bolibrucha mohla byť aj vyššia, no domáci hráči ešte nepremenili viaceré sľubné príležitosti.

V súboji nováčikov Belej a Zubrohlavy videli diváci až päť gólov. Tri body nakoniec zostali doma, dva z troch gólov Belej strelil Žingora. Belú čaká ešte v sobotu dohrávka s Belou-Dulicami (od 20. minúty, Belá vyhrávala po predčasnom ukončení 1:0). Ak potvrdí úlohu favorita, stane sa jesenným kráľom.

Tri body získali aj Gbeľany, ktoré zdolali Závažnú Porubu 3:1. Dvakrát sa v domácom drese presadil M. Jadroň - v úvode zápasu skóroval z priameho kopu, v závere zase premenil pokutový kop.

V. liga - 13. kolo

ŠK Čierne – FK Slovan Žabokreky 2:2 (1:1)

Góly: 18. R. Mrenka, 87. R. Práznovský – 39. J. Kračmer, 52. J. Sopóci. ŽK: J. Bučo, M. Fúčela, F. Brna. Rozhodoval Sikora, 150 divákov.

DOMÁCI: L. Ihnatišin – T. Časnocha, M. Dirgas, L. Benko, P. Staňo, M. Krenželák, A. Jaroš, J. Krkoška, R. Práznovský (90. A. Šipka), R. Mrenka, R. Baláž (6. P. Kubalík, 70. J. Mokáň).

HOSTIA: M. Vidlák – M. Rúrik, R. Šavol, J. Valášek (72. M. Štefanides), J. Sopóci (90. A. Hideg), P. Šmehýl (72. L. Turčina), P. Povinec, M. Fúčela, J. Kračmer (90. M. Kupčo), T. Frkáň, J. Bučo (54. F. Brna).

Domáci hostili ďalší šesťbodový duel, na vlastnej pôde chceli jednoznačne siať tri body. Prítomným robila radosť kombinačná hra, no zarmútilo zranenie Baláža, ktorý si už v šiestej minúte natiahol sval. Absencia nestarnúceho kanoniera Kysučanov citeľne oslabila. Práznovský tak ofenzívnu zodpovednosť prevzal na seba a už v 18. minúte dokázal, že na to je pripravený. Sólom sa z poliacej čiary razom premiestnil do šestnástky, stroho sekol obrancu, naservíroval Mrenkovi a ten nikým nekrytý rozvlnil prázdnu bránu – 1:0.

„Niekto sa možno začudoval, no už som iný, neberiem každé zakončenie len na seba,“ žmurkol odchovanec Čadce, ktorý ľúbi góly, no v aktuálnej sezóne sa môže pýšiť už desiatimi asistenciami. Žeby sa z gólového riaditeľa vykľul prihrávkový sekretár?

Domáci boli naďalej pohyblivejší i lepší na lopte, no ojedinelá chyba v rozohrávke ich stála vedenie. Konštrukciu nahrávok zbúral Kračmer, pred Ihnatišinom sa „nepokakal“ ani zblízka – 1:1.

„Zase sme si dali takpovediac vlastný gól, nie je to prvýkrát, podobné chyby nás často stáli body,“ uznal nenadšene domáci kapitán Maroš Krenželák.

Čierne chcelo uvedomujúc si viditeľnú prevahu čím skôr rozhodnúť, no rýchly brejk Žabokriek z 52. minúty všetko zmenil. Situáciu dvoch proti dvom zavŕšil prudkou strelou Sopóci, Ihnatišin bez šance – 1:2.

Začalo sa dobýjanie a hra na jednu bránu, domáci neúnavným tlakom počítali dobré šance, všetky skrumáže však končili včasným odkopom hostí. Vytúžené prišlo po Časnochovom rohu, skvelý center poslal za Vidláka Práznovský a potvrdil, že ako útočník je už naozaj všetkými masťami mazaný. Domáci mohli obrat predsa len stihnúť, po faule na Krenželáka si priamy kop z hranice šestnástky postavil Staňo, ale skvelá strela len lízala brvno.

OFK Teplička nad Váhom – FK Tatran Turzovka 2:1 (0:1)

Góly: 61. a 73. D. Labuda – 44. S. Husár. ŽK: R. Surma, L. Blaščík, S. Gajdošík – J. Ligač, M. Hudek. Rozhodoval Batiz, 60 divákov.

DOMÁCI: P. Ďuríček – F. Poljak, R. Surma, R. Šesták, L. Blaščik, V. Oberta (70. L. Sušienka), P. Gajdošík (46. M. Poljak), Š. Jánošík (80. A. Kulas), J. Cisárik (57. S. Gajdošík), P. Dolinay, D. Labuda.

HOSTIA: V. Poništ – J. Križek, M. Učník, S. Husár, E. Petrák, P. Blažek, M. Hudek, J. Polka, T. Dodek (64. M. Rokyčák), R. Šmahajčík, J. Ligač.

V Tepličke nad Váhom boli od začiatku domáci aktívnejší, častejšie na lopte a hralo sa na polovici Turzovky. Už v úvodnej desaťminútovke si domáci vypracovali sedem štandardiek, po ktorých nastali trmy-vrmy, no zakončenia išli mimo brány.

Za zmienku stojí Blaščíkova strela, ktorá letela tesne mimo tyče. V 6. minúte sa Labuda presadil cez krajného obrancu a vnikol do 16-tky, no jeho zakončenie vyrazil Poništ na roh. O desať minút neskôr Labudova strela spoza 16-tky lízla žrď. V 20. minúte Cisárik vysunul Šestáka, ktorý išiel sám na Poništa, no loptu napálil doňho. Domáci naďalej tlačili svojho protivníka, no lopta im nechcela padnúť do brány.

Hostia v prvom polčase vyťažili z minima maximum, keď sa v jeho závere dostali pred domácu bránu. Jeden z hráčov Turzovky poslal nakopávanú loptu zo stredu ihriska na Šmahajčíka, ktorý ju sklepol pred bránu Husárovi a ten osamotený pred Ďuríčkom nezaváhal.

Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán. Do druhého polčasu nastúpili domáci so snahou otočiť výsledok.