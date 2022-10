Historický výsledok pre Bánovú: V pohári sa dostala medzi šestnásť najlepších!

Treťoligista postúpil do 5. kola Slovnaft Cupu.

BÁNOVÁ. Futbalisti Bánovej prepísali klubovú históriu. Po víťazstve 2:1 nad Častkovcami postúpili zverenci trénerského dua Šajnoha-Molnár prvý raz v histórii klubu v Slovenskom pohári medzi šestnásť najlepších mužstiev.

Slovnaft Cup - 4. kolo

TJ Jednota Bánová - OK Častkovce 2:1 (2:0)

Góly: 26. D. Guba (z 11m), 42. S. Bičan - 72. M. Fako. ŽK: R. Konečný, B. Gluvić – A. Nikolas Kišac, A. Mizerák, A. M. Ahmad. Rozhodoval Parilák, 200 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – P. Bielik (46. Š. Káčer), S. Bičan (60. R. Chupáň), R. Konečný, M. Zavadzan, S. Prášek (78. Ľ. Horecký), A. Bechný, B. Gluvić, P. Jasenovský (90. M. Šoška), D. Guba, M. Dusa.

HOSTIA: A. Nikolas Kišac – L. Jirka (68. N. Valo), M. Mišák (68. I. Zelenay), J. Halás, A. Mizerák, A. Laurinec (68. P. Hrnko), A. Mohammad Ahmad, A. Aliyu Jibril, P. Sládek, M. Fako, R. Žákech.

Bánová vstúpila do zápasu aktívne, do 15. minúty bolo na ihrisku prakticky iba jedno mužstvo. Domáci striedali jeden útok za druhým, po zisku lopty mali vynikajúcu prechodovú fázu, čo pre hostí znamenalo stále nebezpečenstvo.

Ďalej sa dozviete: podrobný priebeh zápasu Bánová - Častkovce

ako zahral penaltu Guba a kto asistoval Bičanovi na gól na 2:0

aká nešťastná situácia predchádzala gólu hostí

ktorí dvaja futbalisti Bánovej sa snažili prelobovať vybehnutého brankár, no prestrelili

aké želanie vyslovil tréner Michal Šajnoha

Vo 4. minúte prihral Guba Jasenovskému, ktorý vnikol až do 16-tky, loptu si hodil okolo brankára Kišaca na pravú nohu, no gólman hostí sa stihol premiestniť a vyraziť jeho pokus na roh. V 7. minúte sa zrodila ďalšia sľubná príležitosť domácich - Bičan vysunul Konečného, ten prihral Jasenovskému, no jeho strela zvnútra 16-tky letela nad brvno. Prvú strelu na domácu bránu vyslali hostia v 14. minúte z priameho kopu, no Kosa skryl loptu v náručí.

Po uplynutí polovice polčasu predĺžil Konečný hlavou loptu na nabiehajúceho Gubu, ktorý sa ocitol zoči-voči brankárovi, došlo ku kontaktu a rozhodca ukázal na biely bod.