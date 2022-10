Váš kandidát do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Milí občania,

mám 51 rokov a uchádzam sa o Vašu priazeň v nadchádzajúcich voľbách do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Narodil som sa v Žiline a moje korene sú úzko späté s regiónom. Pracujem v samospráve v ekonomickej oblasti. Som otec dnes už dvoch dospelých synov a ženatý 31 rokov. Mám záľuby ako je astrofotografia, história či turistika. Prečo by som mal získať Vašu dôveru? Možno pre dôvod môjho rozhodnutia kandidovať. Som neskutočne sklamaný vývojom v našej vlasti.

Čomu sa chcem venovať:

Doprava: Zmena postoja k investíciám v doprave! Most sa opravuje a obťažuje občanov 6 mesiacov, pričom pri riadnej príprave a použití moderných prístupov sa doba opravy skráti aj o polovicu! Keď to dokážu v susedných krajinách, musí to ísť aj u nás. Budem sa tvrdo zasadzovať za opravu ciest vo veľkých celkoch a ukončíme dobu látania kúskov na cestách.

Sociálna oblasť: Obyvateľstvo nám starne. Aby sa naši chorí a starší občania, umiestnení do zariadení cítili dobre a pohodlne, musíme investovať do ich vybavenia a lepšie oceňovať prácu odborného personálu. Prečo ? Lebo dnešní seniori tvorili desaťročia hodnoty, ktoré dnes využívame!

Zdravotníctvo: Motivovať mladých lekárov, aby ostávali v našom Žilinskom okrese! A to aj za cenu priamej pomoci lekárom, napr. nákupom a prenájmom moderných prístrojov či iného vybavenia, ktoré si začínajúci lekári nemôžu dovoliť. Za cenu aj dotácií podporiť ambulantné pohotovostné služby (zubná, detská, pre dospelých). Dôraz klásť na stabilizáciu mladých lekárov špecialistov a skrátiť čakacie doby na vyšetrenia. Je priam nenormálne, aby občan čakal na odborné vyšetrenie pol roka.

Keďže sa netrasiem pred zodpovednosťou ako OSIKA, chcem Vám dokázať, že ste číslo 80 nezakrúžkovali zbytočne!

ROMAN OSIKA Kandiduje na poslanca ŽSK za okres ŽILINA (volebný obvod 11) s číslom 80.

