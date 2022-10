Daniela Zemanová, kandidátka na primátorku Žiliny ponúka ruku k spolupráci.

Z nášho života sa vytratila ľudskosť, porozumenie, spolupatričnosť, súcit, spolupráca.

Bez financií je život veľmi ťažký a bez priateľov či rodiny prakticky nemožný. V súčasnom hektickom svete sú na prvom mieste materiálne hodnoty. Čo Vám pomôže, ak na Vás doľahne choroba, nešťastie alebo strata zamestnania?

Tých, ktorí si dovolia zostať bez práce a pravidelného príjmu dlhšiu dobu alebo majú na zaplatenie nadštandardného zdravotného ošetrenia, tých je málo. Nás, bežných radových občanov, ktorí sa dennodenne potýkajú s rôznymi problémami, nás je omnoho viac. Naši rodičia nám zanechali slobodnú rodnú zem, dostatočne pripravenú pre naše podmienky.

Vážime si toho? Zveľaďujeme, alebo len užívame to, čo za nás niekto iný vydobyl a vybudoval? V kraji aj v meste Žilina sa dlhodobo nič neposúva vpred. Stagnuje všetko, v mnohých prípadoch sa rozpadáva. Každý sa snaží zakrývať si oči pred degradáciou. Prečo? Nemáme chuť zanechať aj my niečo pre naše deti, vnúčatá? Ako je postarané o našich seniorov, ktorí vybudovali školy, nemocnice, cesty, ktoré dnes my užívame, ale nezveľaďujeme, neudržujeme?

Všetko so všetkým súvisí, len či to chceme vidieť. Nedokážem Vám ponúknuť bezplatnú dopravu, zrušenie daní či potravinovú sebestačnosť. Dokážem Vám ponúknuť ruku k spolupráci, aby sme sa vybrali spoločne po ceste k podobným cieľom.

Základom je chuť pracovať, komunikovať, rešpektovať sa, spolupracovať a hľadať riešenia. Zakrývať si oči pred problémom a čakať, kým sa niečo nestane, nie je riešenie. Niekedy je potrebné zakročiť razantnejšie, ako lekár pri operácií.

Odstrániť chorý orgán a začať proces regenerácie. Vtedy je každá liečba úspešná, ak sa človek aj po amputácií dostane späť do svojho životného cyklu. Kto chce, ten pochopí. Človek sám nikdy nič nedokáže, alebo len veľmi málo. Viac hláv, viac rozumu, viac rúk, viac lopát!

Čo môžem sľúbiť? Veľa práce! Vždy sa postavím proti neprávosti, za normálnych ľudí bez rozdielu pohlavia, farby pleti, veku, vzdelania, orientácie, náboženského vyznania, spoločenského postavenia.

Objednávateľ: Hnutie Občan Národ Spravodlivosť, Malženice č.307, 919 29. IČO: 42330955, DIČ:2024134068

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf