Klimatické zmeny a bezpečnosť v Žiline mu nie sú ľahostajné. Projekty Branislava Delinčáka a jeho kolegov odobrila aj radnica

Dva rôzne projekty, avšak v obidvoch prípadoch možno hovoriť o značne pozitívnom dopade na samotnú Žilinu a skvalitnení života ľudí, žijúcich v meste.

Jeden sa dotýka aj celosvetového problému, druhý má na zreteli bezpečnosť obyvateľov meste. Potešiteľné je, že obidva zámery poslaneckého klubu Iná Žilina radnica podporila a je v pláne ich realizácia. Na tému zelených striech aj obnovy známeho pochodu Rondel sme sa rozprávali s Branislavom Delinčákom, poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý sa aj v blížiacich sa komunálnych voľbách opäť uchádza o priazeň voličov.

BRANISLAV DELINČÁK • 41 rokov, ženatý, otec troch detí, • vyrastal a žije v Žiline, • vysokú školu absolvoval v Bratislave, • počas stredoškolských štúdií strávil rok v Amerike, • pracuje v rodinnej firmy, založenej jeho otcom, • je poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline, • spolupracoval na viacerých projektoch, ktoré zlepšili aj zatraktívnili život v Žiline, • v októbrových voľbách chce obhájiť poslanecký post vo volebnom obvode č. 7 (Závodie, Bánová, Žilinská Lehota), • má v pláne pracovať na znižovaní investičného dlhu prímestských častí, ktoré zastupuje.

V čom tkvie podstata projektu Zelené strechy?

Vyplýva už z jeho názvu. Téma životného prostredia a klimatických zmien je čoraz aktuálnejšia a začínajú ju citlivejšie vnímať nielen Slováci, ale aj ľudia v ostatných krajinách. To, že sa s našou planétou niečo deje, nám už dlhší čas pripomína napríklad počasie. Preto sme sa s kolegami zo spomínaného poslaneckého klubu rozhodli predložiť projekt, ktorý by pomohol prispieť k ochrane životného prostredia. Okrem toho bude Žilina na oko ešte viac vábnejšia a zelenšia.

Môžete byť konkrétnejší?

Uvediem príklad zo svojho života. V čase, keď som začal bývať v Závodí, čo je zhruba desať rokov dozadu, tak na jar som mával pred bránou obrovskú krustu ľadu, ktorá nie a nie sa roztopiť. Musel som ju rozbíjať. Posledné roky po nej niet ani stopy. Tiež som v záhrade staval deťom obrovské iglu. Trvalo pár dní, kým bolo hotové. Vzhľadom na teplejšie zimy je už táto radovánka u nás pasé. Preto sme sa s kolegami rozhodli aktívne podieľať na zlepšení životného prostredia. Na mušku sme si zobrali strechy, ktoré môžu byť nielen osožné, ale aj krajšie. V postate sa zmenia na živé zelené plochy.

Predpokladám, že s tým by musela súhlasiť aj radnica.

Samozrejme a som rád, že aj súhlasila. Mesto sme totiž požiadali, aby vypracovalo passport svojich striech, ktoré by boli vhodné na zatrávnenie. Skutočne tak urobilo, za čo sa chcem poďakovať. V júni na zastupiteľstve sme zistili, že v Žiline vieme na ploche s výmerou vyše hektára vysadiť trávu a rôzne lúčne kvety. To by malo pozitívny dopad nielen na životné prostredie a flóru, ale aj faunu, keďže kvitnúce plochy sa automaticky stanú domovom rôzneho hmyzu, tiež vyhľadávaným miestom včiel. Takže namiesto škaredých šedých lepeniek a rôznych hydroizolačných fólií pribudne v meste kvitnúca nádhera.

Odborníci hovoria v prípade zelených striech aj o prirodzenej klimatizácii.

Áno, je to tak. Zelené strechy sú úžasné v tom, že v lete ochladzujú a v zime zadržiavajú teplo. Znižujú tak energetickú náročnosť budov. Okrem toho v čase prívalových dažďov zachytia až tri litre spadnutej vody zo štyroch. Tá sa potom vyparuje do ovzdušia, čím vytvára prirodzenú vlhkosť.

Hovoríte, že strechy, vhodné na realizáciu projektu, máte zidentifikované. Čo bude nasledovať?

Začneme spracúvať projekty a štúdie. V podstate urobíme projektovú prípravu, aby sme boli pripravení na včasnú reakciu na výzvy, ktoré by sa mohli stať zdrojom financovania. Takže prvý krok máme úspešne za sebou. Druhým sú projekty a tretím pravdepodobne eurofondové výzvy. Predpokladám, že v horizonte pár rokov začnú v Žiline pribúdať zelené strechy. Mesto sa stane nielen krajším, ale prispeje k tomu, aby sme planétu zanechali našim deťom v čo najlepšom stave.

Prejdime od zelených striech k ďalšej téme, ktorá sa dotýka známeho miesta v meste, ktoré mnohí Žilinčania nepochybne vnímajú ako pochmúrne, dokonca nebezpečné. Ide o podchod Rondel, ktorého sa dotýka ďalší návrh z dielne poslaneckého klubu Iná Žilina.

Teší ma, že aj v tomto prípade, rovnako ako u zelených striech, sme na pôde mesta našli podporu. Stav podchodu Rondel vnímame ako akútny problém, ktorý treba riešiť. Aj keď sú tu určité legislatívne problémy, verím, že sa ich podarí doriešiť na prospech obyvateľov mesta.

Zmienili ste sa o akútnom probléme. Čo je teda boľavým miestom podchodu?

Dá sa povedať, že všetko. Je pochmúrny, tmavý, verím, že mnohí mi dajú za pravdu, že aj nebezpečný. Okrem toho by v 21. storočí takto žiadny podchod nemal vyzerať.

Usudzujete tak na základe vlastných pocitov?

Vôbec nie. Neraz som ním šiel a zaujímal ma názor ľudí. Zhodou okolností som sa rozprával so ženou, ktorá tadiaľ prechádzala. Tvrdila, že cesta podchodom v nej navodzuje stavy úzkosti. Okrem toho tu už zažila aj nepríjemné ataky. Aj jej slová ma motivovali k tomu, aby sme na zasadnutí zastupiteľstva predložili materiál, týkajúci sa rekonštrukcie Rondla.

Keď hovoríme o bezpečnosti, zrejme by nebolo od veci, keby bol pochod monitorovaný kamerovým systémom.

Presne tak. Jeho inštalácia je tiež obsahom zámeru. Okrem toho treba vyriešiť po dažďoch zle odtekajúcu vodu. Tiež tu chýba dodatočné osvetlenie. Fasáda je obitá, omietky opadané, kopí sa tu špina.

Spomenuli ste osvetlenie podchodu, avšak aj chodník poza plynárne, ktorý kopíruje vjazd do Rondla, nie je dostatočne osvetlený a v noci tiež nepôsobí najbezpečnejšie.

Máte pravdu. Zaoberali sme sa aj týmto problémom, avšak je tu jeden zádrheľ. Nie je v majetku mesta, teda nevieme sem natiahnuť stĺpy verejného osvetlenia. V hre je riešenie, že by bol osvetlený zvrchu, avšak zjazdové ramenu k Rondlu patrí župe. Takže treba vyriešiť otázku technického napojenia. Určite aj tento problém budeme aktívne riešiť.

Existuje už nejaká vizualizácia, ako by mal vynovený Rondel vyzerať?

Zatiaľ máme na meste hotovú štúdiu a spúšťame obstarávanie na projekt. Ak bude ukončené ešte tento rok, tak na budúci pristúpime k verejnému obstarávaniu na dodávateľa a následnej rekonštrukcii podchodu. Cieľom projektu je ďalšie pekné a bezpečné miesto v Žiline.