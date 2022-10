Milé Žilinčanky, Žilinčania, predvolebná „kortešačka“ je v plnom prúde

Tí z Vás, ktorí sledujú predvolebné diskusie, mohli v priamom prenose vidieť a počuť, čo Vám jednotliví kandidáti na primátora Žiliny ponúkajú.

Niekoľkokrát sa stalo, že sa niektorý z kandidátov nechtiac svojimi rečami „vyzliekol donaha“ a prezradil tak aj to, čo možno nechcel. Mali ste tak možnosť čiastočne ich spoznať po (ne)odbornej a možno aj ľudskej stránke.

Som rovný chlap, a preto len nedúfam, ale verím, že všetkým kandidátom ide v podstate o dobro Žiliny a Žilinčanov. Každý z nás má však inú predstavu o tom, ako to uskutočniť. Veľakrát sa dokonca stalo, že sme sa v niektorých názoroch viacerí zhodli.

Medzi kandidátmi sú takí, ktorí sa v kampani opierajú len o jednotlivé časti chodu mesta ako je napríklad životné prostredie, čistota v meste a bezpečnosť, čo sú v dnešnej dobe samozrejme dôležité témy. Nájdu sa aj takí, ktorí v minulosti vsadili a dnes vsádzajú na populistický spôsob politickej sebaprezentácie a zároveň sa jedným dychom snažia verejnosť presvedčiť, že práve oni sú Tí najrovnejší, najspravodlivejší a najpoctivejší.

Počuli sme aj niekoľko naivných predstáv, ako niektorí kandidáti prezentovali nielen fungovanie mesta, ale dokonca aj štátu. Všetci si uvedomujeme, že zmena je nutná tu, aj tam, avšak poďme na to postupne, teraz máme pred sebou komunálne a krajské voľby. Tak sa na ne sústreďme!

Ja nemám právo rozhodovať, ktorý z kandidátov je pre Vás ten správny a nemám ani právo nasilu Vám otvárať oči. Môžem Vám však naznačiť, kde je skutočná pravda. Či si z toho však zoberiete ponaučenie, je už len a len na Vás. Pretože, koniec koncov, Vy rozhodujete o tom, kto Vás bude ďalšie štyri roky reprezentovať, zastupovať a starať sa o to, aby náš domov, naša Žilina bola v roku 2026 krajším a lepším miestom na život ako je dnes.

Za seba Vám môžem povedať, že sa nedokážem uspokojiť s prístupom, ktorý si osvojilo terajšie vedenie mesta: „kto nič neurobí, ten nič nepokazí.“.

Od začiatku kampane tvrdím, že mojím hlavným cieľom je OPÄŤ posunúť Žilinu ďalej. Ak získam Vašu podporu, budem pracovať efektívne a k problémom pristupovať pragmaticky. Nedokážem sa uspokojiť len s prípravou projektov a prešľapávaním na mieste. Aj keď veľmi nerád, musím zhodnotiť, že za posledné 4 roky mestu a všetkým Žilinčanom ušlo nesmierne veľa príležitostí, ktoré si Žilina nemala nikdy nechať ujsť.

Pán primátor ako manažér pravdepodobne dosiahol svoju hranicu ním uskutočniteľného a nedokáže prekročiť svoj vlastný tieň, a preto mu vyčítam hlavne to, žeby si mal v tomto prípade naliať čistého vína a uznať si svoje chyby a reálne zhodnotiť, čo pre Žilinu spravil, o čo svojím prístupom k vedeniu mesta Žilinu pripravil. Ťažko hľadať nejaké pozitívum, ktorým by sa mohol naozaj pochváliť.

Ja ako športovec by som sa neuspokojil s tým, že som sa dostal len do finále a bez boja by som čakal len na výsledok v jednom z najdôležitejších momentov Žiliny, keď sa rozhodovalo o Európskom hlavnom meste kultúry s dotáciou presahujúcou 100 miliónov eur. Nepredpokladám, že Žilina bude mať znova takúto výnimočnú príležitosť. Najsmutnejší na tom je fakt, že mesto za posledných 16 rokov neprichádzalo len o príležitosti, peniaze, ale hlavne o ČAS a to je to najcennejšie, čo máme.

Moja vízia a prístup k vedeniu mesta sa líši od prevažnej väčšiny kandidátov! Nie som populista, nesľubujem Vám vzdušné zámky a nechcem robiť politiku nenávisti a politiku nekonečného ukazovania prstom na niekoho iného: „lebo on, lebo jeho vina, lebo...“

Nesľubujem Vám zastavenie obrovskej čiernej stavby len preto, aby ste ma volili a ak by som to aj sľúbil, tak by som ju nikdy neskolaudoval.

Nesľubujem Vám, že vymyslím nové právne normy, a že sa na súde dá vyhrať to, čo tam už niekoľkokrát bolo podávané a riešené, resp. premlčané, pretože by to bolo zavádzanie a mrhanie Vašimi peniazmi na súdne trovy a Vašim časom, ktorý Vám už nikto nikdy nevráti.

Ponúkam Vám však môj pragmatický prístup k riešeniu každodenných problémov a uskutočniteľnú víziu prosperujúceho a rozrastajúceho sa mesta, ktoré je mojím domovom, a tak ako Vašou aj mojou srdcovou záležitosťou.

Na nič sa nehrám, nekandidujem pre prestíž, ani preto, aby som si dokázal, že tentokrát to snáď dám. Ponúkam Vám riešenia v prospech mesta. Projekty, ktoré majú dlhodobý charakter a na niekoľko desiatok rokov vyriešia problémy Žiliny a Žilinčanov.

Tvrdím, že na čele mesta musí stáť osoba, ktorá bude spájať tých, ktorí majú záujem tvrdo pracovať v prospech Žiliny, Žilinčanov a aj napriek tomu, že 100% súznenie predstáv ako to robiť nie je možné. Táto osoba musí vedieť, kedy sú na mieste kompromisy a kedy nemôže ustúpiť ani o milimeter.

Musí spolupracovať, komunikovať a počúvať požiadavky organizácií, združení, miestnych podnikateľov a hlavne OBČANOV zo všetkých mestských častí, teda so všetkými, ktorí majú do chodu mesta čo povedať.

Možno sa pýtate, čo je môj cieľ? Nuž, rozumom a srdcom pracovať tak, aby Žilina napredovala a rástla.

Či je to integrovaný inteligentný systém riadenia dopravy, ktorý zahŕňa nielen všetky typy dopravy, ale aj bezpečnosť chodcov, jednoduchá parkovacia politika s možnosťou platenia cez SMS-ky, parkovacia politika, ktorá zohľadňuje požiadavky obyvateľov a miestnych podnikateľov pred úradmi, vybudovanie nových parkovacích miest, využitie mestských priestorov pre seniorov, mládež, prípadne iné zmysluplné využitie ako napr. kultúrne akcie. Mesto, v ktorom opäť môžeme žiť športom, a ktoré sa pričinilo o výchovu talentovaných a úspešných športovcov, na ktorých môžeme byť právom hrdí a závidia nám ich po celom svete.

Mesto musí vytvoriť možnosti pre veľké investície - Národné športové centrum, akvapark prepojený s lesoparkom, mestské nájomné byty, či štartovacie byty pre mladé rodiny. To všetko môže synergicky fungovať a vytvárať tak atraktívny priestor na život. V prvom rade sa mesto musí postarať o bezpečnosť svojich obyvateľov. Vďaka profesionálnejšej a akcieschopnejšej mestskej polícii oveľa častejšie fyzicky prítomnej priamo v uliciach vieme zvýšiť jej odstrašujúcich faktor a minimalizovať tak potenciálnu kriminálnu činnosť.

Pohotovostná zásahová jednotka, či psovod majú svoje opodstatnenie a určite nájdu uplatnenie pri zabezpečovaní verejného poriadku. Keďže bezpečné mesto je atraktívne pre život, tak zvýšením počtu obyvateľov s trvalým pobytom zároveň získame viac peňazí z podielových daní do rozpočtu, čo je neodmysliteľná potreba pre trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Žilina musí byť bezpečná, zelená, moderná. Musia sa tu cítiť komfortne všetci Žilinčania, a tí zo 14 mestských okrajových častí nesmú byť radnicou diskriminovaní, odstrčení na okraj záujmu, keďže platia rovnaké dane a poplatky.

Žilina má nevyužitý potenciál a vy si môžete vybrať, či mesto bude aj naďalej stagnovať a trápiť sa, alebo či znovu ožije a započne svoju novú epochu rozvoja a rastu. V týchto voľbách budete mať jedinečnú príležitosť rozhodovať o budúcnosti svojho mesta nielen rozumom, ale aj srdcom.

Priatelia, Žilinčanky a Žilinčania, 29. október je tým volebným dňom, kedy môžeme spoločne Žiline vdýchnuť nový život. Ponúkam Vám svoje skúsenosti, odbornosť, energiu, spoľahlivosť, a taktiež oddanosť. Pre Žilinu a Žilinčanov, srdcom a rozumom ZA.

Ing. Pavol Slota

kandidát na primátora Žiliny

