Prečo kandidujem?

Keď budú silné regióny, bude silný aj kraj.

Igor Janckulík pôsobí v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ako poslanec za Námestovský okres. Je aj podpredsedom samosprávneho kraja, no len formálne, už viac ako dva roky túto funkciu nevykonáva.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja?

Kandidovať na post predsedu ŽSK som uvažoval aj pred piatimi rokmi, ale napokon som sa rozhodol, že nebudem kandidovať, nechcel som zbytočne trieštiť hlasy proti vtedajšiemu protikandidátovi Jurajovi Blanárovi. Chceli sme zmenu, no zmena by nemusela nastať, keby som kandidoval súčasne s Erikou Jurinovou. Vyšlo to a župankou sa stala Erika Jurinová.

Žiaľ, po piatich rokoch musím konštatovať, že jej mandát je pre mňa i môj tím veľkým sklamaním. Úrad Žilinského samosprávneho kraja je doslova rozložený. Za päť rokov máme už štvrtého riaditeľa úradu, úplne nefunkčnú spoluprácu medzi odborom dopravy a Správy ciest ŽSK. Táto „nespolupráca“ sa automaticky prejavuje v tom, ako sa opravujú, respektíve neopravujú cesty a mosty v kraji. Vo veľmi zlom stave je technika správy ciest. Hrozí nám, že vozový park, ktorý má aj 40 rokov, bude vyradený kvôli zlému technickému stavu a bude ohrozená zimná a letná údržba ciest.

Veľkým neduhom je vplyv ľudí blízkych hnutiu Oľano, ktorý vytvára na úrade ŽSK dusnú atmosféru. Pani županka sa bohužiaľ obklopila ľuďmi, ktorí len vyciciavali prostriedky úradu a demotivovali zamestnancov.

Županka sa pri nastupovaní do funkcie riadila heslami očisty a transparentnosti úradu ŽSK. To je však málo. Treba vedieť aj robiť, robiť rozhodnutia a následne si za svoje rozhodnutia niesť zodpovednosť. Poznám prostredie úradu, viem, že disponuje kvalitnou pracovnou silou.

Ste podpredsedom ŽSK. Aký vplyv a dosah na rozhodnutia vedenia župy v skutočnosti máte?

Poslancom ŽSK som od roku 2013. Vo voľbách v roku 2017 som obhájil svoj poslanecký mandát a začiatkom roka 2018 ma predsedníčka ŽSK Erika Jurinová navrhla na podpredsedu ŽSK pre oblasť dopravy. Túto funkciu som celé obdobie vykonával bezplatne a bez akejkoľvek odmeny. Začiatkom roka 2020 som sa písomne vzdal funkcie podpredsedu ŽSK, pretože som nesúhlasil, ako je kraj riadený, ako nehospodárne sa nakladá s finančnými zdrojmi, hlavne v oblasti dopravy. Županka ma na základe mojej žiadosti mala dať odvolať zastupiteľstvom, no keďže sa tak do dnešného dňa nestalo, ostal som ako podpredseda bez kompetencií. To znamená, že pani županka ma od roku 2020 nepozýva na porady podpredsedov, ktoré sa pravidelne konajú každý týždeň, a neprizýva ma na žiadne rokovania, ktoré sa týkajú kraja.

Ako príklad nehospodárneho nakladania s finančnými zdrojmi môžem uviesť zbabranú súťaž na prímestskú autobusovú dopravu, pre ktorú prichádza Žilinský samosprávny kraj každoročne o zhruba päť miliónov eur. Túto súťaž pripravovala nevhodná skupina odborníkov. Zbytočne vyhodené peniaze by sme pritom potrebovali na opravy a rekonštrukcie ciest, mostov, obnovu techniky správy ciest, alebo by sme ich použili na zdravotnícke, sociálne či školské účely. Súťaž na prímestskú autobusovú dopravu bola vyhodnotená Úradom pre verejné obstarávanie ako porušenie zákona. ŽSK sa odvolal, ale Rada Úradu pre verejné obstarávanie zamietla odvolanie a potvrdila porušenie zákona o verejnom obstarávaní hlavne z dôvodu, že ŽSK použil priame rokovacie konanie. Za to bude ŽSK pravdepodobne platiť vysokú pokutu. Za regióny Kysuce, Horné Považie, Turiec Úrad pre verejné obstarávanie zamýšľa uložiť pokutu ŽSK ku dňu 30. 4. 2021 vo výške 1 317 429,20 eur, za Oravu navrhuje ku dňu 30. 4. 2021 pokutu 528 123,17 eur.

Podľa môjho názoru bolo lepšie spraviť dodatok ku zmluvám na prímestskú autobusovú dopravu, ako vyhlásiť súťaž na 2 až 3 roky. Bolo od začiatku jasné, že sa nikto do tejto súťaže neprihlási a priame rokovacie konanie bude protizákonné. Podľa županky nebol dodatok ku zmluvám na prímestskú autobusovú dopravu zákonný. Niekoľkokrát som ju žiadal o právne stanovisko, či je dodatok ku zmluvám zákonný alebo nezákonný, žiaľ, do dnešného dňa som ho nedostal.

Čo všetko by ste reálne chceli zmeniť a urobiť v prospech kraja i jeho obyvateľov z pozície župana?

Chcem dosiahnuť, aby každý región v kraji mal primerané zastúpenie vo vedení župy. To znamená, že regióny Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava, Turiec budú mať v úrade ŽSK svojich podpredsedov. Úrad samosprávneho kraja musí byť partnerom obcí a miest. Musí im pomáhať riešiť problémy, aj keď sa netýkajú priamo župy. Príkladom sú napríklad cesty I. triedy. Je nutné zlepšiť stav ciest a mostov v kraji a zmodernizovať zastaranú techniku SC ŽSK. Treba znížiť čakacie doby na vyšetrenia magnetickej rezonancie a CT, zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti. Je potrebné lepšie využívať eurofondy na rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy, modernizáciu škôl, nemocníc, domovov sociálnych služieb a rozvíjať prírodný a kultúrny potenciál. Dôležitá je podpora lokálnych tradícií, rozvoj kultúrneho turizmu, cestovného ruchu v prihraničných oblastiach. Chcem rozvíjať spoluprácu s bezprostrednými partnermi kraja, teda Moravskoslezským krajom na českej strane a Sliezskym a Malopoľským vojvodstvo na poľskej strane.

Čo sa vám už podarilo dosiahnuť, zlepšiť?

Ako politikovi sa mi podarilo presadiť začiatok výstavby rýchlostnej cesty R3 na Orave, zlepšiť podmienky pre lekárov v zdravotníckych zariadeniach a začať s rekonštrukciami a opravami ciest v Žilinskom kraji.

Pôsobil som aj v slovenskom parlamente, v rokoch 2016 – 2020. Dva roky som bol splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej som prestal podporovať vládnu koalíciu a vystúpil som z poslaneckého klubu. V Národnej rade SR som potom pôsobil ako nezaradený a nezávislý poslanec. Začiatkom roka 2019 som sa rozhodol, že vstúpim do KDH.

Štrnásť rokov sa venujete dobrovoľnej činnosti v Oravskom záchrannom systéme. Prečo?

Napriek všetkým politickým úspechom si nadovšetko vážim život. V roku 2008 som s kamarátmi založil Oravský záchranný systém. Je to dobrovoľnícke združenie zamerané na vyhľadávanie nezvestných ľudí v horskom teréne a vo vode.

Pri jeho založení sme si povedali, že ak sa nám podarí zachrániť čo i len jeden ľudský život, bude to mať veľký význam. Za tie roky sa nám podarilo v spolupráci s ďalšími dobrovoľnými záchranárskymi zložkami zachrániť viac ako 50 ľudí.

Naše nasadenie v Oravskom záchrannom systéme mi až príliš často ukazuje, že ten najväčší úspech je záchrana každého ľudského života. Ako člen tejto dobrovoľníckej organizácie sa stretávam s rôznymi problémami ľudí, ktorí prežívajú ťažké životné situácie súvisiace s nezvestnosťou svojich príbuzných. Preto som sa učil, ako im lepšie načúvať a ako vedieť reagovať na to, čo potrebujú.

Za to, kto som, vďačím rodine a blízkym, ktorí ma podporujú. Nehovoriac o priateľoch, s ktorými už 14 rokov pomáhame v Oravskom záchrannom systéme. Okrem vykonávania našej hlavnej činnosti - vyhľadávania nezvestných ľudí, pomáhame aj pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. Počas pandémie sme bezplatne vydezinfikovali stovky priestorov nemocníc, polikliník, škôl, domovov sociálnych služieb, úradov. Organizujeme zbierky, pomáhame sociálne slabším rodinám.

Pri práci v Oravskom záchrannom systéme som získal skúsenosti so štátnymi zložkami, ktoré nás niekoľko rokov po vzniku nášho združenia ignorovali a nemali záujem s nami spolupracovať. Hnevalo ma, že štátu nezáleží na pomoci, ktorú ponúkajú dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Táto skúsenosť ma nakopla, aby som s tým niečo spravil a preto som vstúpil do politiky.

Objednávateľ: Igor Janckulík, Krušetnica 56, Krušetnica 029 54

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35790253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf