Človek na prvom mieste

Jozef Mičo, kandidát na poslanca Žilinského samosprávneho kraja

Domov je kúsok sveta, kde sa človek môže zďaleka vracať k svojim blízkym. Pre mňa je to od môjho narodenia Žilinský kraj a v ňom malebná Terchová, rozpínajúca sa pod Rozsutcom.“ ... a veru Rozsutec, ty vysoký kameň, podal bych ti rúčku, ale nedostanem,“ slová tejto terchovskej piesne mi vždy napadnú, keď sa nachádzam v mojom milovanom rodnom kraji.

Žilinský samosprávny kraj má veľký potenciál, ktorý zďaleka nie je naplnený. Najskôr však musí prejsť, spolu s ľuďmi, ktorí v ňom žijú, ťažkými časmi. Aj preto potrebuje náš kraj vedenie do ťažkých časov. Ľudí, ktorí ich aj na základe svojich doterajších životných skúseností dokážu odvážne prejsť čo najdôstojnejšie. Ako človek, ktorý sa vo svojom živote boril rozličnými životnými etapami, naplnenými nielen výhrami, ale aj pádmi, po ktorých som vždy vstal a kráčal ďalej, som pripravený byť poslancom žilinskej župy aj v ťažkých časoch. Som pripravený slúžiť ľuďom a čo najviac im pomáhať.

Viem, čo to znamená žiť ťažké časy. Vyšiel som z mnohodetnej, chudobnej rodiny. Napriek tomu som začal kráčať po svojej ceste za šťastím a naplneným životom. Založil som úspešnú stavebnú firmu, neskôr som sa dostal k filmu a výrobe filmových kulís pre slovenské aj zahraničné produkcie. Viacero z nich bolo aj zrealizovaných nielen v Terchovej, ale na ďalších čarokrásnych miestach Žilinského samosprávneho kraja. Horné Považie, Kysuce a Orava sú nielen vysnené miesta pre filmárov, ale aj pre turistov! Čím viac ich príde a strávi u nás niekoľko dní, najlepšie opakovane, tým väčší efekt pre lepší život ľudí v kraji. Viem, čo to znamená, čakať na pomoc, ak si človek nevie pomôcť sám. Ťažká doba takéto situácie ešte znásobí. Pomoc druhým môže mať rôzne podoby. Roky sa snažím spolu s priateľmi z nášho občianskeho združenia opravovať a značkovať turistické chodníky v Malej Fatre. Takisto pomáham už tridsať rokov ako dobrovoľný člen horskej záchrannej služby zachraňovať životy tých, ktorí na turistických chodníkoch potrebujú pomoc. Nikdy som v tomto smere nezaváhal, bez ohľadu na terén či počasie. Skúsenosti z turizmu mám takmer zo všetkých jeho oblastí. Veľmi rád by som ich plnohodnotne využil pre Žilinský kraj, ktorý je predurčený na to, aby sa sféra cestovného ruchu všestranne rozvíjala. Už vyše 15 rokov aktívne pracujem pre nadáciu Úsmev ako dar, ktorá systematicky pomáha deťom z detských domovov. Tak, ako som doteraz pomáhal a budem pomáhať vo svojom súkromnom živote, som pripravený slúžiť aj občanom kraja ako poslanec.

V poslednom čase sa k mnohým z vás určite dostalo, a ešte dostane, množstvo plagátov, letákov a iných propagačných materiálov. Obsahujú veľkolepé volebné programy rôznych kandidátov, niektoré tlačoviny majú aj viac strán. Myslím si, že v tomto krajne zložitom čase hlbokej energetickej a ekonomickej krízy, ktorá sa na nás valí, by bolo odo mňa veľmi neseriózne sľubovať to, čo by som nemohol splniť. (Nikdy nesľubujem veci, ktoré nemôžem splniť.) Viem vám dať iba jeden sľub, ktorý dokážem na sto percent splniť: Budem tvrdo pracovať, nezametiem pod koberec žiadny problém, s ktorým sa na mňa obrátite a urobím všetko pre skvalitnenie života v našom Žilinskom kraji.

Svoje bohaté skúsenosti, ktoré som počas života nadobudol doma i vo svete, chcem plnohodnotne zúročiť v prospech rozvoja nášho Žilinského kraja.

Objednávateľ: Eva Mičová, Terchová

Dodávateľ: Petit Press a. s. Lazaretská 12, IČO: 35790253

