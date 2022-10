Belá dýcha Tepličke na chrbát. Rosina má skalp ďalšieho favorita, Gbeľany dostali päťku

Komentáre k zápasom 12. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 12. kolo V. ligy Sever. V šlágri kola vyhrávala Teplička nad Váhom v Tvrdošíne po prvom polčase 1:0, no všetky body nakoniec zostali na Orave, keď o víťazstve zverencov Miroslava Nemca rozhodol v 89. minúte Juraj Siman.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na Orave ťahali za kratší koniec aj Gbeľany, ktoré dostali v Zubrohlave až päť gólov. Fantastickú formu potvrdil nováčik z Belej, ktorý vyhral štvrtý zápas v rade a v tabuľke sa vyšvihol už na 2. miesto. Pri víťazstve v Bobrove sa do streleckej listiny zapísali J. Ševčík, Žingora a Švec.

Vydarené obdobie zažíva aj Rosina, ktorá opäť strelila štyri góly. Po výhre 4:1 nad Zubrohlavou triumfovala aj nad ďalším mužstvom z popredia tabuľky Závažnou Porubou 4:0.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Gólové bratské trio Šipčiakovcov, šlágre pre Divinku a Dlhé Pole + 28 najlepších hráčov Čítajte

V. liga Sever - 12. kolo

Oravan Oravská Jasenica – ŠK Čierne 3:1 (3:0)

Góly: 6.,13. a 30. S. Ratičák (1 z 11m) – 50. T. Časnocha. Bez kariet. Rozhodoval Šašváry, 220 divákov.

DOMÁCI: T. Papiak – A. Hvoľka, A. Jamrich, M. Polák, A. Hojo, M. Hvolka, P. Žofaj, Š. Verníček (89. M. Polák), J. Prielomek (46. K. Farský), S. Polák (65. M. Hvolka), S. Ratičák (81. F. Špehár).

HOSTIA: L. Ihnatišin – T. Časnocha, M. Dirgas, L. Benko, J. Moják, P. Staňo, J. Krkoška, D. Benko (74. J. Malik), P. Kubalík (74. R. Mrenka), R. Práznovský, R. Baláž.

Čierne nezachytilo úvod, čo domáci kruto potrestali. Tri oravské návštevy v pokutovom území Kysučanov znamenali dvojgólový náskok i zahodenú penaltu. Najprv nikto neustrážil krídelnú akciu a Ratičák zvnútra šestnástky pohodlne rozvlnil sieť – 1:0. Ten istý hráč o sedem minút po akcii zaváňajúcej ofsajdom upravil krížnou strelou na 2:0.

Hetrikovú pohromu mohol nachystať z pokutového kopu, trafil však tyč. No čo nedokázal v 23. minúte, napravil po polhodine hry. Domáci sa prebíjali do šestnástky až prišiel pád. „Nejasnú situáciu arbiter posúdil až veľmi jasno, podobne ako ruku predtým,“ pokrčil plecami útočník Čierneho Rudolf Práznovský, ktorý sa so spoluhráčmi musel prizerať už trojgólovému manku.

Hostia si však cez polčas napravili mentalitu a Jasenica akoby v druhej polovici odišla z ihriska, no výsledok sa vážnejšie nezdramatizoval. Zo 45-minútového tlaku premenili na gól len peknú kombináciu v strede poľa, na ktorej konci stál Časnocha – 3:1.

„Rozhodla efektivita. Určite si pozrieme záznam, niektoré rozhodnutia rozhodcov nám príliš nevoňali, no nič sa nedá robiť. Musíme sa sústrediť na ďalší zápas,“ dodal odchovanec Čadce.

Ďalej sa dozviete: ktorí ôsmi hráči (po dvoch z každého žilinského mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 12. kole

podrobné priebehy zápasov Tvrdošín - Teplička nad Váhom, Bobrov - Belá, Zubrohlava - Gbeľany, Závažná Poruba - Rosina, Turzovka - Belá-Dulice

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

ktorý hráč Tepličky nad Váhom mohol v závere vyrovnať, no jeho strela išla mimo tyče

ktorí futbalisti Belej nepremenili v druhom polčase veľké príležitosti

ako sa viacerí funkcionári Bobrova vyjadrili na adresu Belej

ktorý hráč Gbelian išiel v prvom polčase dva razy sám na bránu, no neskóroval

a ešte oveľa viac

ŠK Tvrdošín – OFK Teplička nad Váhom 2:1 (0:1)

Góly: 60. R. Vlček, 89. J. Siman – 38. L. Blaščík. ŽK: J. Siman, P. Machunka – V. Oberta, Š. Jánošík, M. Matejčík, D. Labuda. Rozhodoval Valíček, 200 divákov.

DOMÁCI: P. Machunka – J. Maslo, P. Maslo, P. Šikyňa, J. Siman, F. Tamasco Sanchéz, A. Đunisijević, M. Kabašta (45. R. Vlček), S. Schweiner, D. Đunisijević (90. Š. Medvecký), J. Kubačka.

HOSTIA: M. Matejčík – F. Poljak, R. Šesták, L. Blaščík, V. Oberta (76. S. Staník), P. Gajdošík, L. Sušienka (31. R. Surma), Š. Jánošík, D. Labuda – J. Cisárik, P. Dolinay (68. S. Gajdošík).

V šlágri mužstiev z čela tabuľky sa od začiatku zápasu hralo na ťažkom teréne. V 9. minúte vynikajúco zasiahol brankár hostí Matejčík, ktorý zlikvidoval samostatný nájazd. Postupom času mala Teplička viac z hry, čo vyvrcholilo zaslúženým vedúcim gólom.