Stráňavy po týždni opäť prehrali štvorgólovým rozdielom

Komentár k zápasu 12. kola IV. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 12. kolo Majstrovstiev regiónu IV. liga. Jediným žilinským zástupcom v tejto lige je mužstvo OŠK Baník Stráňavy, ktoré cestovalo na ihrisko Bešeňovej. Po štvorgólovej domácej prehre so Staškovom inkasovali zverenci Jána Jančiho rovnaký počet gólov aj na Liptove.

IV. liga - 12. kolo

OŠK Bešeňová - OŠK Baník Stráňavy 4:0 (2:0)

Góly: 10. M. Kalanka, 35. E. Vierik, 62. R. Veselovský (vl. gól), 63. J. Kapláň. ŽK: E. Vierik, M. Jacko. Rozhodoval Kyseľ, 100 divákov.

DOMÁCI: A. Sabaka – A. Praženica, T. Baďo, M. Kompiš, E. Vierik (55. J. Kalanka), P. Hutník (70. Radoslav Šimo), M. Jacko (55. Richard Šimo), M. Fula, L. Teličák (70. A. Gärtner), M. Kalanka (79. M. Vrtich), J. Kapláň.

HOSTIA: T. Klocáň – V. Atanov, R. Veselovský, L. Janči, M. Remek, J. Bukovčan, R. Coma (63. M. Ondák), R. Bugala (80. O. Mišák), T. Ďuratný, D. Oberta (46. M. Bugala), M. Zajac (72. M. Gašpierik).

Stráňavy prežívajú výsledkovú aj hernú krízu. Aj v zápase v Bešeňovej chýbala Baníku vodcovská osobnosť typu Mareka Jančiho, ktorý je momentálne zranený. Domáci boli efektívni, za Klocáňovým chrbtom skončili počas zápasu až štyri lopty, no minimálne dve dobré príležitosti ešte zlikvidoval, inak by bol pre hostí výsledok ešte horší. Za zmienku zo šancí Stráňav stojí tá Zajacova, kedy v päťke namiesto strely váhal so zakončením.

V ďalšom prípade zase Obertovu strelu vyhlavičkoval jeden z domácich obrancov z bránkovej čiary. A v inej šanci zase Ďuratný mohol prihrávať Comovi, no zvolil individuálne riešenie, ktoré mu nevyšlo. V závere súťaže čaká Stráňavy krst ohňom, keď najskôr v poslednom kole privítajú druhé Krásno nad Kysucou a potom v dohrávke prvý Makov.